عمر كمال وعبد الباسط حمودة يحققان 4.5 مليون مشاهدة بكليب «ضيعنا»

حقق مؤدي المهرجانات عمر كمال، والمطرب عبد الباسط حمودة، 4 ملايين ونصف المليون مشاهدة على اليوتيوب بعد أسبوع من طرح كليب «ضيعنا».

ضيعنا يحقق 3 ملايين مشاهدة في 3 أيام

واحتفل كمال، منذ أيام، عبر حسابه على الفيسبوك، بتحقيق الكليب، 3 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحه، ونشر بوستر الكليب، معلقا عليه: «الحمد لله 3 ملايين في 3 أيام لأغنية ضيعنا».

كما تصدر عمر كمال، التريند على موقع «يوتيوب»، بأغنية «ضيعنا» بعد ساعات قليلة من طرحها، وهي من كلمات وألحان عمرو قطب، وتوزيع إسلام شيبسي.

كلمات أغنية ضيعنا

وتقول كلمات الأغنية

شبعانين وعنينا مليانه

مش محتاجين من حد إعانه

واللي فجيبنا لو كان لينا

كان زمانا ملوك بأمانه

ضيعنا ياما كتير فلوس

لا تاكلها نار ولا حتي سوس

لا القرش علا فيوم مقامنا

ولا خلانا ع الناس ندوس عمر

احنا ملوك النزاهه واسألوأ علينا

يقولولكوا دولا بشوات المدينه

أبطال الجمهوريه

في الكرم والفنتظيه

ونزاهة الدنيا ديه

والشياكه فينا

ضيعنا خدعنا

بس انت ليه ليه دايما تيبعنا

ودعنى وسبنى

وانا اعمل ايه يا قلبى ف اللى خدعنى

كيشنا وبقششنا

علي غيرنا وروشنا

لا بخلنا يوم علي نفسنا

ولا يوم حوشنا

لو فاكر انت اخر قطعة وجوه قلبى سايب علامة

دنتا فراقك اصلا متعة احب اقولك بالسلامة

فلوس نطير ناس نطير

الدنيا اصلا مش هتسعنا

غاويين نفرفش مش طالبة نأفش ونرمى هم الدنيا ورانا

ضيعنا فرفشنا..ودراعنا عيشنا

الفضل يرجع للى فوق ول أكل عيشنا

كبرها عرضها..وف حقه فخمها

العضمة ليها رب يالى بتعظمها

احنا الدلع علاجنا وخدامين مزاجنا

وجيبنا اللى معالجنا واللى مفخم علينا

مخلناش عملنا كل اللى ف خيالنا

وكله بحر مالنا والقرش فيه شقينا

احنا لينا مش علينا ومحدش كاسر عنينا

ياما كتير ف فلوس رمينا رمينا

روقنا على حالنا…ريحنا يابا بالنا

طيبة قلوبنا مش نافعانا جابت اجلنا

انسونا فرقونا…ما كفاية حلونا

ضيعنا ياما عليكم كتير وانتوا تبيعونا