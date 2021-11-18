عمر كمال يحيي 7 حفلات غنائية في أمريكا يناير المقبل

أعلن المطرب عمر كمال عن إحيائه لـ 7 حفلات غنائية بالولايات المتحدة الأمريكية في يناير المقبل، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

عمر كمال يحيي حفلات بأمريكا

وتبدأ أولى الحفلات بولاية تينيسي الأمريكية يوم 7 يناير، ويعقبها حفلات غنائية بولايات «نيويورك، ديترويت، شيكاغو، لوس أنجلوس، دالاس، هوسطون»، ومن المقرر أن يختتم عمر كمال جولته في الولاية الأخيرة يوم 29 من الشهر نفسه.

ويتواجد عمر كمال حاليًا في المملكة العربية السعودية بعد إحيائه لحفلتين في موسم الرياض، ومن المقرر أن يحيي حفلاً آخر في منتجع المرجان بمدينة جدة، غداً الجمعة، قبل أن يعود أدراجه إلى القاهرة، حيث سيحل ضيفاً على برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر.

وأعرب عمر كمال عن سعادته باستقبال الشعب السعودي له منذ أن وطأت قدماه أرض المملكة، مؤكداً في تصريحات لـ«الوطن» أنه لمس تفاعلاً من الجمهور هناك مع أغنياته، وآخرها أغنية «ضيعنا» التي قدمها بطريقة الدويتو مع المطرب عبد الباسط حمودة.

وطرح عمر كمال كليب «ضيعنا»، قبل أيام، عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، حيث تجاوز عدد مشاهديه حاجز الـ 4 ملايين و800 ألف مشاهدة، وشاركت فيه الراقصة أوكسانا التي لم تتقاضَ أجراً مجاملة لعمر كمال بمناسبة أن الكليب أولى إنتاجات شركته التي تحمل اسمه.

وصور عمر كمال وعبد الباسط حمودة الكليب داخل أحد الملاهي الليلية بمدينة العجوزة، حيث انشغلا بالتصوير لمدة يوم كامل بحضور عدد من الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.