عائلة سعودية تُكرم عمر كمال وتهديه سيارة بيتلي.. بـ10 ملايين جنيه

أهدت عائلة سعودية كبيرة المطرب الشعبي عمر كمال سيارة خاصة هدية في أثناء زيارته إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية، من أجل أداء فريضة العمرة بعد انتهاء تصوير كليب أغنيته الجديدة «ضيعنا».

عمر كمال: بفضل الله تم تكريمي في السعودية

ونشر عمر كمال صورة له رفقة السيارة عبر منصاته الالكترونية المختلفة وعلق عليها قائلا: «وأما بنعمة ربك فحدث، النهاردة بفضل الله تم تكريمي في السعودية، مع عائلة الشاطري، وتم منحي درع وسيارة «بنتلي» هدية، وشكرا من كل قلبي على التكريم والاستقبال و الضيافة طول إقامتي في المملكة».

وبنتلي واحدة من أكبر ماركات السيارات وتتكون تشكيلة سياراتهم من: بينتايغا، وكونتينينتال جي تي، وكونتينينتال جي تي كشف، وفلاينج سبير، ومولسان.

وبحسب أسعارها في سوق السيارات المصرية، فإن أقل سعر لنوع السيارة Bentley بينتايغا 6-0l-w12 يبدأ من 9 ملايين و200 ألف جنيه، وأغلى طراز فهي كونتينينتال جي تي كشف v8 بسعر 10 مليون و620 ألف جنيه.

عمر كمال: أشكر عائلة الشاطري على تكريمي

ومن المقرر أن يعود كمال للقاهرة قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن تبدأ أولى الحفلات بولاية تينيسي الأمريكية يوم 7 يناير، وتعقبها حفلات غنائية بولايات «نيويورك، ديترويت، شيكاغو، لوس أنجلوس، دالاس، هيوستن»، ومن المقرر أن يختتم عمر كمال جولته في الولاية الأخيرة يوم 29 من الشهر نفسه.

يذكر أن «كمال» كان انتهى من تسجيل أغنية «ضيعنا» أولى إنتاجات شركته مع الفنان عبدالباسط حمودة، والتي جرى تصويرها في منطقة العجوزة لمدة يوم، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إنتاج شركته لن يقتصر على الأغاني فحسب، وإنما سيمتد إلى تسجيل القرآن الكريم بأصوات مقرئين جدد، حيث سيبدأ تنفيذ هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه لن يسجل القرآن بصوته، بحسب قوله.

وعمر كمال عضو منتسب في نقابة المهن الموسيقية، وأعلن مؤخرا ابتعاده تماما عن تقديم المهرجانات الغنائية.