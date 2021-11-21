مفيد فوزي عن علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني: لو كنت أبوها كنت ضربتها

حل الإعلامي الكبير مفيد فوزي، ضيفا على برنامج «نص الكلام»، مع الإعلاميه راغدة شلهوب، بقناة «النهار»، حيث تطرق خلال حديثه عن حواره الذي أجراه مع عمرو دياب قائلا: «حواري مع عمرو دياب كان رغبة لأعرف من هو هذا الفتى، لأنني مسكون بعبدالحليم، ولست مسكونا بميال ميال، ولا أستطيع أن أقول أنه غناء».

وتابع الإعلامي الكبير: «عمرو دياب اجتماعيا هايل وعضلاته رائعة، إنما متفرضيش عليا أني أعطيه أذني، لن تنزل مني دمعة لو غنى عمرو دياب».

وعن دينا الشربيني وعلاقتها بالهضبة، قال الإعلامي: «علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني قدمت صورة سيئة للشباب، دينا ممثلة جيدة، ولكن كظهور اجتماعي مع عمرو دياب، أقول لها خدي يا بت شوفي شغلك».

وأضاف «عمرو دياب يحب هذا النوع من الظهور الاجتماعي، دينا الشربيني وعليا البرعي وسميرة خلوصي، وهكذا.. لو كنت والد دينا الشربيني كنت ضربتها علقة».