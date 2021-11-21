أيمن بهجت قمر يهاجم ساويرس بسبب المهرجانات: «الفن مش ريش وقعدة حلوة»

هاجم المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، رجل الأعمال نجيب ساويرس على خلفية موقف الأخير من نقيب المهن الموسيقية قائلاً: «بعتب عليه تعامله مع القدير هاني شاكر، فهو قامة والفن مش حتة ريش وقعدة حلوة، الفن حاجات كتير».

قمر: أنا ضد منع أغاني المهرجانات والراب

وعلق «قمر» في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، على قرار نقابة الموسيقيين بإيقاف 19 من مطربي المهرجانات عن العمل، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش ومجدي شطة، وكزبرة وحنجرة وغيرهم، قائلا إنه ضد قرار المنع «أغاني المهرجانات والراب موجودين ونجاحهم موجود ومنقدرش ننكر ده».

وتابع «لابد أن نسأل أنفسنا بما أننا في سوق تحكمه قوى العرض والطلب أغلى مطرب موجود في الوطن العربي حتى الآن هو الهضبة عمرو دياب ولسه أكبر برندات بتستعين بيه في الإعلانات، وأيضاً أكبر مطرب في التوزيع الخارجي في السينما هو تامر حسني».

وواصل: «إذا تحدثنا عن منصة اليوتيوب هنلاقي أعلى خمس أغاني هم حسين الجسمي وسعد لمجرد وثلاث دقات التي كانت في مهرجان الجونة، وأغنية بشرة خيرة هي الأغاني المتصدرة لليوتيوب».

وأكمل: «صحيح شباب المهرجانات والراب موجودين وموسيقى الأندر جراوند، بس مش عايزين نصدر فكرة أنهم في الصدارة وننفخ البلالين، وهم ناجحين لكن لم يأخذوا الساحة من الأصناف الأخرى للأغاني».

وأتم: «محدش بيقول أمنع، ولكن هناك نقابات تضع لوائح بتصاريح النهاردة لما يطلع مطرب زي حسن شاكوش يقول ألفاظ متدنية في حفل، لازم يكون عاقل بما أن معاه تصريح بالممارسة من نقابة المهن الموسيقية، ويجب أن يدرك أن هناك قدسية لوقوفه أمام جماهير من الناس».

الشعراء بلا معاش ولابد من وجود نقابة لهم

وطالب أيمن بهجت قمر بوجود نقابة للشعراء، «لا يجب الإبلاغ عن أحد بسبب شعر أغنية، أنا لو عايش على الشعر فأنا بلا معاش وبلا قانون ويجب مناقشة نقابة الشعراء في مجلس النواب».