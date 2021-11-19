أول ظهور لـ حمو بيكا بعد شائعة وفاته.. «في مفاجآت كتير» (فيديو)

حرص مؤدي المهرجانات حمو بيكا على نشر فيديو عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، من داخل مطعمه ينفي خلاله شائعة وفاته التي تناولتها السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

وقال بيكا خلال الفيديو: «يلا يا جماعة مستنيكوا في مطعم بيكا ساندوتش.. يلا في مفاجآت كتير».

حمو بيكا يرد على شائعة وفاته

ورد حمو بيكا، عبر استوري موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، على شائعة وفاته بسكتة قلبية، وعلق قائلا: «أكونت غير حقيقي لأخويا سامر المدني، وأنا بخير ومفيش أي حاجة من اللي مكتوب ده أصلا وأنا في مطعمي».

رسوب حمو بيكا في انتخابات النقابة

أعلنت نقابة الموسيقيين، رسميا، رسوب مؤدي المهرجانات حمو بيكا في اختبارات لجنة القيد التي أقيمت مؤخرا بمقر نقابة المهن الموسيقية.

ومنعت نقابة المهن الموسيقية، في بيانها، 19 من مؤدي المهرجانات من العمل، وهم كالتالي: حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم فيلو وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة.

كما أصدرت قرارا بمنع حسن أبو الروس من الغناء وذلك بسبب عدم التزامه بمعايير النقابة.