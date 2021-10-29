نجيب ساويرس: مش بقيس لبس إلا لما أشوف تمنه.. وولادي مش بيشتروا براندات

حل رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ضيفا على برنامج «صباحك مصري»، الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر 2»، تحدث فيه عن بعض جوانب حياته الشخصية، وأكد على أنه يبدأ عمله اليومي بسرعة: «أنا سريع بالنسبة للتفكير قبل بداية الشغل، وباخد مجازفات كبيرة، 80% أو 90% منهم بيبقوا صح، أعمل 10% غلط أحسن ما أدرس كل حاجة 100 ساعة ومعملش حاجة في الغلط.. قراراتي سريعة في الشغل وحياتي الشخصية».

ميهمنيش رأي حد في لبسي.. اللي مش عاجبه ميبصش

وحول صورته المثيرة للجدل، التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وكان يرتدي فيها تيشيرت مطبوع عليه صورة بطوط، أكد ساويريس: «وأنا صغير كنت أقرأ مجلة بطوط وكان عندي هوس بميكي وبطوط وعم دهب، ولما بلاقي أي تيشرتات من الناس دي بلبسها على طول وبتخليني أحس إني صغير، وميهمنيش رأي حد، يهمني رأيي أنا، واللي مش عاجبه مبيصش أدام أنا مبسوط».

عندي LIMIT في أسعار اللبس

وعما إذا كان يهتم بأسعار الملابس التي يرتديها، أوضح: «لأ طبعا، أنا ربنا مديني فمش ببص أوي على سعر الحاجة بالمعقول، لكن عندي LIMIT ومحبش أهبل، ولو حاجة عجباني أوي بس غالية أوي بشكل مش منطقي مش بشتريها، ومش بقيس حاجة إلا لما أشوف تمنها الأول».

مراتي كانت شديدة على الولاد وتربيتها جابت نتيجة

وأوضح: «بالنسبة لأولادي، فمامتهم كانت ماسكة عليهم أوي وطالعين كلهم ميقدروش يشتروا أي حاجة ماركة، بحاول أبوظهم بس مامتهم بتمنعهم، ومتربوش على كده، وده بركة ربنا، لأن الأم كانت شديدة وخايفة يبوظوا لأن أبوهم متيسر، وشدت جامد جدا وجابت نتيجة كويسة أوي.. ولادي طالعين معقولين أوي، متربوش كده ولا إحنا اتربينا كده، وكنا بناخد أقل مصروف من المدرسة، وماخدش فلوس من والدي إلا لما أدرس، صرفت على نفسي في الجامعة وعملت في المطاعم وغسلت سيارات وبالتالي تعلمت قيمة المال وكيف أتعامل مع البسطاء، لأنني كنت أعامل بشكل سيئ عندما كنت جرسون».

تجربة الابن: درس 4 سنوات في أمريكا ورفض شراء سيارة

ولفت، إلى أن نجله درس لمدة 4 سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يطلب منه أي طلب: «عمره ما رفع عليّ السماعة ومرضاش يشتري عربية هناك، وكان بيركب الأتوبيس والمترو وكان بيتعب، لكن لما تعب خالص في بوسطن أصريت إنه يشتري سيارة بـ11 ألف دولار، وبعد 3 سنوات رجعها وأخد الفرق».