هاني شنودة: منع أغاني المهرجانات خطأ كبير مثل سكب الزيت على النار

قال الموسيقار هاني شنودة، إن فن «الراب» هو شعر أفريقي ولا يخص نقابة الموسيقيين، سواء بنجاح مؤديي هذا النوع من الفن في امتحانات النقابة أو رسوبهم، كون هذه النوعية من الموسيقى تعتمد على الإلقاء وليس الغناء.

الراب شعر أفريقي

تابع «شنودة» في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON «الراب لا يعنينا لأنه ليس غناء وهو عبارة عن رتم».

أنا ضد فكرة المنع لكن مع المعاقبة

ولفت «شنودة»، أنه في حال وجود كلمات بها إسفاف أو معاني هابطة، فهو لا يتبع شرطة المصنفات، لكنه يتبع شرطة الآداب، «اللي بينزل على اليوتيوب ممكن يتجابوا عن طريق الشرطة كون هذه الأغاني التي تبث على اليوتيوب، خاصة أنها تبث من داخل مصر، ومعروف من يغنوها لأنهم مواطنون مصريون ومش بيشتغلوا من بره».

اللي يقول كلمات خارجة في الأغاني تحبسه شرطة الآداب

وكشف الموسيقار أنه ضد فكرة المنع لكن مع فكرة معاقبة من يقدم أغان تحمل كلمات هابطة أو مسفة عبر الشرطة، قائلاً: «أنا مش مع المنع لإني مقدرش أقول للناس اللي بتمشي في نهر الشارع نمنع المشي لكن اللي نزل من على الرصيف يتعاقب».

منع أغاني المهرجانات أكبر خطأ في الدنيا

وتابع الموسيقار هاني شنودة: «اللي يقول أغاني أو كلمات خارجة شرطة الآداب والنيابة تحبسه وتعاقبه، لكن المنع أكبر خطأ في الدنيا ويشبه سكب الزيت على النار».

المصنفات معنية فقط بالحقوق الخاصة بالملكية الفكرية

وحول أحقية النقابة في منع المطربين قال الموسيقار هاني شنودة: «ماينفعش كل واحد يقوم بدور التاني ماينفعش أنا كموسيقي أمنع وشرطة الآداب تتفرج، اللي يقول كلمة مش مؤدبة أو خارجة فيه شرطة أداب وشرطة المصنفات معنية فقط بالحقوق الخاصة بالملكية الفكرية».