إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب خمسة أشخاص بإصابات ما بين متوسطة وخطيرة في حادث تصادم وقع بين سيارتين تاكسي وميكروباص على طريق منفلوط أسيوط، أمام عزبة عمار، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

إخطار أمني بتصادم «تاكسي» و«ميكروباص»

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة منفلوط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين تاكسي وميكروباص على طريق منفلوط أسيوط، أمام عزبة عمار بدائرة المركز ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركزوسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة تاكسي أسيوط تحمل لوحات معدنية رقم «1439 ج س ى» وسيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم «2179 ا ع ى».

أسماء المصابين في حادث منفلوط بأسيوط

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، بينهم مصاب مجهول الهوية، وهم «سيد محمد سيد»، 55 سنة، مصاب باشتباه بكسر في القدم اليسرى، و«حسن أسامة حسن»، 27 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وشخص مجهول الاسم، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالضلوع، و«عثمان إبراهيم أنور»، 40 سنة، و«حمادة محمد سيد»، 47 سنة، مصاب بغيبوبة، وتم تحويل المصابين عن طريق الإسعاف إلى مستشفى جامعة أسيوط.

وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.