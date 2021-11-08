مصرع شاب في حادث تصادم سيارة بموتوسيكل في أسيوط

لقى شاب مصرعه في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بطريق القاهرة أسوان الزراعي، أمام ميزان بسكول بمدخل مركز منفلوط البحري، جوار قاعه الشيراتون، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى منفلوط المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار أمنى بالحادث

تلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي، بطريق القاهرة أسوان الزراعى أمام امام ميزان بسكول بمدخل مركز منفلوط البحري بجوار قاعة الشيراتون دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سياره نصف نقل تحمل لوحات معدنية رقم (7863 ى ق س)، وموتوسيكل بدون لوحات.

اسم المتوفي في الحادث

أسفر الحادث عن وفاة سائق الموتوسيكل ويدعى «عبدالرحمن شعبان فرغلي»، 22 سنة مقيم بقرية رميح دائرة المركز.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط تحت تصرف النيابة، والتحفظ على السيارة وقائدها بمركز الشرطة، وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت «الوطن»، قد حذرت من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، في تقرير نشرته الصحيفة بعنوان: «بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور.. طرق أسيوط تصطاد ضحاياها».

وأعرب العديد من أبناء المحافظة، عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوى الغربى وطريق " القاهرة – أسوان" الزراعي، وكذلك طريق "أسيوط - البحر الأحمر"، الذى يُطلق عليه اسم "طريق الموت"، وغيرها من الطرق الصحراوية بالمحافظة.