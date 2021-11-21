جمهور «ويبقى الأثر» من مسلسل «إلا أنا» في حيرة والسبب: وفاة إيهاب

تصدرت الحلقة السادسة من حكاية «ويبقى الأثر»، من مسلسل «إلا أنا»، محركات البحث على جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصةً بعدما احتوت هذه الحلقة على العديد من الأحداث القوية، التي عكست ردود الأفعال الإيجابية للجمهور، الذين أعلنوا عن شوقهم وتحمسهم للحلقة التالية بعد انتهاء عرض هذه الحلقة، وذلك عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل «إلا أنا» حكاية «ويبقى الأثر»

وبدأت أحداث الحلقة السادسة من حكاية «ويبقى الأثر»، من مسلسل «إلا أنا»، بمشادة قوية بين مصطفى درويش، الذي يجسد شخصية «إيهاب»، وزوجته التي تقوم بدورها إيناس كامل، في شخصية «كاميليا»، حينما علمت أن زوجها أعطى أمواله لأخيه، دون علمها، وانتهت هذه المشادة بطلاق إيهاب لـ زوجته، وعلى الجانب الآخر تواجه نجلاء بدر، التي تقوم بشخصية «ياسمين»، أزمة ابنتها «سلمى»، التي تتعرض للعديد من الانتقادات من زميلاتها بعد وفاة والدها، وتقوم «ياسمين»، بدورها بتوجيه عدة نصائح لـ ابنتها.

بينما تتعرض إلهام عبدالبديع، والتي تقوم بشخصية «هدير»، في حكاية «ويبقى الأثر»، من مسلسل «إلا أنا»، لأزمة خاصةً بعد اكتشافها أن زوجها «جمال»، جعلها تبصم دون علمها على وصل أمانة، وعلى الجانب الآخر يعود إيهاب إلى المنزل ويبحث عن زوجته وأبنائه ولكن لم يجدهم، فيتصل بهم في اليوم التالي، ويطلب من زوجته العودة إلى المنزل، ولكنها تُصر على أن يجلب لها منزل خاص بهم، وتنتهي المكالمة برفض إيهاب لمطالبها.

كاميليا تتعرض للصدمة بعد معرفتها بوفاة زوجها

ويكتشف إيهاب، حقد والدته وأخيه عليه وعلى زوجته وأمواله، عن طريق الصدفة، حيث يسمع حديثهما، لتنتهي الحلقة السادسة من حكاية «ويبقى الأثر»، من مسلسل «إلا أنا»، بصدمة كاميليا، بعد معرفتها خبر وفاة زوجها إيهاب.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في انقسام

أما عن ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فانقسموا عبر صفحاتهم على موقع «فيسبوك»، بين حزنهم على إيهاب، وكيف ترك زوجته وأطفاله وحيدين، أو أنه كتب كل ما يملكه لوالدته وأخيه قبل وفاته، وبين أنها خطة قام بها إيهاب حتى يعرف ماذا ستفعل والدته بزوجته وأبنائه بعد وفاته.