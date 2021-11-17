مسلسل إلا أنا حكاية ويبقى الأثر الحلقة 4.. «ياسمين» تعاني بعد وفاة زوجها

يبحث الجمهور عن مسلسل إلا أنا حكاية ويبقى الأثر الحلقة 4، والتي تم عرضها أمس على قناة dmc، بعدما حقق على مدار الـ 3 حلقات الماضية نجاحاً كبيراً، ونسب مشاهدة عالية على القناة ومواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل إلا أنا حكاية ويبقى الأثر الحلقة 4

وشهدت أحداث الحلقة 4 من حكاية ويبقى الأثر، بحث «ياسمين» التي تجسد دورها الفنانة نجلاء بدر عن نجلها «إياد» الذي لم تجده بعدما سافروا لقضاء عطلتهم الصيفية، ولكن نجلها الكبير أخبر جده بأنه شقيقه تاه، واتصل جدهم بها ليخبرها بأنه سيرفع قضية إهمال عليها، ويجب أن تعود إلى القاهرة فوراً.

كما شهدت أحداث الحلقة 4 عدم إيجاد «ياسمين» أي حلول من أجل دفع مصاريف أولادها بالمدارس بعد وفاة زوجها، ولكنها حاولت تقسيط باقي الدفعات، حيث أن زوجها سدد الدفعة الأولى فقط، ويتبقي عليها حوالي 75 ألف جنيه، وقد قرر جد الأولاد تغيير المدارس لهم لتخفيض المصروفات الدراسية.

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من الحلقة الـ 4 من حكاية ويبقى الأثر، بين بطلي العمل إيناس كامل التي سألت زوجها مصطفى درويش ضمن أحداث المسلسل قائلة، «كنت طالع زعلان ليه من عند مامتك إمبارح؟»، ليجيب عليها «أنا اتربيت على إن اللي عند أهلي مراتي ماتعرفوش وهي دي حياتي»، وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الصورة.

أبطال حكاية ويبقى الأثر من مسلسل إلا أنا

حكاية ويبقى الأثر من مسلسل إلا أنا، بطولة مصطفى درويش ونجلاء بدر ومحمد التاجي وإيناس كامل ورانيا منصور، وعدد من الفنانين، وهي من تأليف أماني التونسي وإخراج أحمد يسري.