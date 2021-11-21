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بالأرقام.. تفاصيل دعم «التضامن» للأطفال بمصر: 4 ملايين مستفيد

دعم  4 ملايين طالب لأسر تكافل وكرامة في مراحل التعليم المختلفة

كتب:

أسماء زايد
09:18 ص | الأحد 21 نوفمبر 2021
كورال " أطفال مصر"

كورال " أطفال مصر"

 قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تقرير صادر عنها ، منذ قليل ، إنه يتم العمل على إعطاء أولوية خاصة للأطفال ، والعمل على  الارتقاء بمؤشراهم نموهم في كافة مراحلهم العمرية ، وذلك بدءا من عمر يوم ، من خلال البدء ببرنامج  الألف يوم الأولى في حياة الطفل، ومروراً بمرحلة الطفولة المبكرة و الالتحاق بالحضانات. 

تفاصيل دعم التضامن للأطفال 

وتعرض " الوطن"  فى نقاط  جهود  وزارة التضامن الاجتماعي  لكفالة الحقوق المتكاملة للأطفال في يوم الطفل العالمي في وجاءت أبرز الجهود كالتالي:

- 4,56 مليون طفل من الأولى بالرعاية يستفيدون من برنامج تكافل وبرنامج تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية بإجمالي 3,5 مليار جنيه سنوياً.

- توفير الدعم النقدي"كرامة" لإجمالي 117,000 طالب من ذوي الإعاقة بتكلفة قدرها 530 مليون جنيه سنوياً.

- التضامن الاجتماعي مع الجمعيات الأهلية الشريكة تدعم 438,000 من أبناء مصر الأيتام فاقدي الوالدين أو الوالد بإجمالي 1,4 مليار جنيه سنوياَ.

- 1000 حضانة تم بناؤها وتطويرها يستفيد منها 68,000 من الأطفال تحت سن 4 سنوات، وتم تدريب 2500 ميسرة

- برنامج التربية الإيجابية نفذ 150,000 زيارة قامت بها 1000 رائدة مجتمعية لإجمالي 52,000 أسرة لتوعيتهم بسبل التربية السليمة لأطفالهم

- طورت وزارة التضامن الاجتماعي فريق تحت مسمى "كورال مصر" بقيادة المايسترو سليم سحاب ويتكون من 257 شابة وشاب.

- كورال أطفال مصر قصة نجاح تساعدنا في إبراز صورة رائعة لأولادنا وتثبت نظرية التربية من خلال الفن.

- تطبيق برامج المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان في 17,000 مدرسة و1400 مركز شباب و14 جامعة حكومية .

- تطبيق برنامج "الألف يوم الأولي فى حياة الطفل" منذ منتصف عام 2019 وذلك في أفقر 10 محافظات، ويستهدف البرنامج تحسين الوضع التغذوي للسيدات الحوامل وللسيدات المرضعات.

- دعم  4 ملايين طالب لأسر تكافل وكرامة في مراحل التعليم المختلفة،  وذلك من خلال الدعم النقدي الشهري الموجه للأطفال حال إلحاقهم بالمدارس واستخراج بطاقات تسجل دورية رعايتهم الصحية. 

 

 

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