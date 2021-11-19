غدا آخر فرصة للتقديم لوظائف وزارة التضامن الاجتماعي: متطوعات بمكافأة شهرية

غدا السبت الموافق 20 نوفمبر الجاري، سيكون آخر موعد للتقديم لوظائف التضامن الاجتماعي، والتي أعلنت عنها في بيان لها، لتوظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات، مشددة على جميع المتقدمين بضرورة استيفاء كافة الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم والالتزام بالمواعيد المحددة وعدم مخالفتها، لافتةً إلى أن العائد المادي يصل إلى 1300 جنيه.

تعرف على شروط وظائف التضامن الاجتماعي

- عمر المتقدمة بين 21 - 35 سنة.

- حاصلة على مؤهل عالي أو متوسط حد أدنى.

- الرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة.

- تتمتع بشخصية قيادية وبالقدرة على الإقناع وبالحفاظ على السرية.

- تُحسِن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة في البيئة المحيطة (يفضل امتلاك خبرات سابقة في التوعية المجتمعية).

- لديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا (هاتف ذكي - تابلت).

آلية التقدم والمستندات المطلوبة لوظائف التضامن الاجتماعي

-يتم التقديم إلكترونيا من خلال الرابط الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي أو إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بكلمـة توظيـف على رقـم 1442.

مميزات التعاقد لوظائف وزارة التضامن الاجتماعي

-التعاقد سنويا ويُجدّد بناء على حسن الأداء.

- يتراوح العائد الشهري للرائدة بين 900 - 1300 جنيه طبقا لحجم العمل.

- تغطية الرائدة بخدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وبطاقة الدعم السلعي ودعم الخبز بعد البحث الاجتماعي.

وفي سياق منفصل، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن 12 ميزة لوحدة حقوق الإنسان بالتضامن وهي الآتي:

- دراسة ومتابعة الشكاوى ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان.

- متابعة أداء عمل برامج الحماية والرعاية الاجتماعية.

- اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بمجال عمل الوزارة.

- إقامة وتنفيذ ندوات وحلقات نقاش حول الموضوعات والقضايا المعنية بحقوق الإنسان .

- لجان فحص الشكاوى المقدمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

- استقبال الشكاوى بنفس الآلية الموجودة حاليا بالوزارة بنظام «الشباك الواحد».

- تختص الوحدة بالتواصل مع المجالس القومية المتخصصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- دعم وتلقى الشكاوى والعمل على حلها والرد عليها بأسرع وقت ممكن للاستجابة لمتطلبات السادة المواطنين.

- رصد الانتهاكات ضد الأطفال والأيتام وذوي الإعاقة والمسنين والنساء والأسر الفقيرة وغيرها من الفئات.

- رصد أي انتهاكات خاصة بحقوق الفئات التي تقوم الوزارة على خدمتها

- توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع حقوق الإنسان في خدمات الوزارة والجهات التابعة لها.