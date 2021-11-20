التضامن توافق على منح بـ411 مليون جنيه في شهر.. استفاد منها 57 جمعية

وافقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على إجمالي 126 منحة واردة من 68 جهة مانحة خلال شهر أكتوبر 2021، تستفيد منها 57 جمعية ومؤسسة أهلية، بإجمالي نحو 411 مليون جنيه مصري، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التي صدرت في يناير 2021.

أكثر المستفيدين من منح «التضامن»

وأعلنت القباج أنّ أكثر المستفيدين من المنح هي الجمعيات المركزية، التي حصلت على 78 منحة بإجمالي نحو 305 ملايين جنيه مصري، موضحة أنّ محافظة القاهرة احتلت المركز الأول في المحافظات الأكثر حصولا على المنح، يليها محافظة سوهاج التي احتلت المركز الثاني.

تذليل المعوقات أمام العمل الأهلي

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنّه انطلاقا من رؤية القيادة السياسية بأهمية دور العمل الأهلي، وضرورة تقديم التيسيرات له، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تذليل المعوقات التي تعطّل عمليات التمويل المحلية والدولية، كما تحرص على تعزيز النهج التشاركي مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ما يؤكد روح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

توجيه المنح للمشروعات التنموية

من جانبه، قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون المجتمع المدني، إنّ المنح جرى توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات، منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.

يذكر أنّ وزارة التضامن الاجتماعي، تراجع مدى اتفاق الأنشطة التي ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي، واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط، وألا يكون ثبت في حق الجمعية أي مخالفات مالية أو قانونية، وبعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرفها في الاغراض المخصصة لها.