يبحث الكثيرون من مستفيدي «تكافل وكرامة»، أو المرفوضون من برنامج الدعم النقدي عن خطوات التظلم للحصول على معاش تكافل وكرامة 2021، إذ أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

6 خطوات للتظلم على معاش تكافل وكرامة

وأشارت وزارة التضامن، إلى أن هناك خطوات للتظلم للحصول على معاش تكافل وكرامة 2021، تتمثل فيما يلي:

- يدخل الشخص المتظلم على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي المرفق هنا.

- يدخل الشخص الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقما.

- تظهر البيانات الخاصة بالشخص المستعلم عن اسمه ورقم الكارت ونوع الكارت وسبب قطع الدعم أو إيقافه.

- تسجيل الشكوى الخاصة بالمستعلم ردا على سبب القطع أو الإيقاف.

- طباعة الشكوى التي قدمها المتظلم.

- تقوم الوزارة بالرد على الشكوى إلكترونيا، والمطالبة باستيفاء البيانات أو الأوراق.

قيمة الدعم الشهري لمستفيدي «تكافل وكرامة»

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن 19680 لمعرفة نتيجة التقديم على الدعم النقدي المشروط، وكذلك للتظلم للحصول على معاش تكافل وكرامة 2021، مؤكدة أنه تم توفير دعم نقدي شهري لمستفيدي تكافل وكرامة بتكلفة إجمالية تتخطى 19 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه يتم توزيع الدعم الشهري كالتالي:

- 450 جنيهًا شهريا للمسنين.

- 450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم.

- 350 جنيهًا مستفيدي كرامة من الأيتام.

- متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل نحو 500 جنيه شهريًا، بقيمة إجمالية 974 مليون جنيه شهريًا.

وأكدت الوزارة، أن دعم «تكافل» يتاح للأسر الفقيرة التي لديها أطفال، وفي حال تخرجهم يتم استكمال الدعم مع الأسر، فيما يتاح «كرامة» لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وجزء للمرأة المعيلة.