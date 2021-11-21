جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021: يبدأ الثلاثاء المقبل

أعلنت وزارة المالية عن بداية جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو يوم الثلاثاء الموافق لـ23 نوفمبر الجاري على مدار ثلاثة أيام لتنتهي من الصرف يوم الخميس الموافق لـ26 من شهر نوفمبر، وأكدت الوزارة في بيانها على أنه سوف يتم منح يومين للمتخلفين عن صرف مرتباتهم.

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021

وقالت وزارة المالية في بيانها الدوري الذي تصدره بشكل شهري، إنها قسمت الوزارة مواعيد جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 على مدار ثلاثة أيام، إذ تبدأ يوم الثلاثاء المقبل في صرف مرتبات العاملين في 33 وزارة ومصلحة وجهة حكومية على مستوى الجمهورية على رأسها وزارات الصحة والسكان والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والهجرة والعاملين بالخارج والثقافة وقطاع الأعمال العام والإسكان والآثار والبترول والسياحة والبيئة والطيران المدني والتجارة والصناعة.

صرف مرتبات نوفمبر 2021

ووفقا للبيان وزارة المالية يبدأ العمال والموظفون في 20 وزارة ومصلحة وجهة ومديرية تابعة للدولة في جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021، الأربعاء، الموافق لـ 24 نوفمبر الحالي، وعلى رأسها وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، الكهرباء، العدل، الاستثمار، التعاون الدولي، والتخطيط.

وفي نفس الوقت، أعلنت وزارة المالية في بيانها أنها حددت عن آخر موعد لصرف مرتبات العاملين والموظفين بـ13 وزارة وجهة ومصلحة حكومية ليكون يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر الحالي، وعلى رأسها وزارات التربية والتعليم والزراعة واستصلاح الأراضي والري والمالية والخارجية والشباب والرياضة.

وزارة المالية

وكشفت وزارة المالية عن أن يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021، آخر أيام جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 إذ يتلقى فيه موظفو 13 وزارة وهيئة مرتباتهم، محددة يومي الأحد والإثنين، 28 و29 نوفمبر، لمن تخلف عن ميعاد صرف المرتب في الأيام المحددة.

يومان للمتخلفين عن صرف المرتب

وقالت المالية إن يومي الأحد 27 نوفمبر والإثنين 28 نوفمبر، موعداً أخيرا للموظفين والعمال بكل الوزارات والجهات والمصالح الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة ممن لم يتمكنوا من صرف مرتبات شهر نوفمبر وفقاً للأيام المحددة.

وفي نفس السياق، أعلنت البنوك أن جميع ماكينات الصراف الآلي متاح أنها تقدم صرف المرتبات دون أي عمولات مالية لحين نهاية العام.