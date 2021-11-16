الثلاثاء المقبل.. بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين بالدولة

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الثلاثاء المقبل الموافق لـ 23 نوفمبر الحالي على مدار ثلاثة أيام لتنتهي من الصرف يوم الخميس الموافق لـ 26 لنفس الشهر.

الوزارة قسَّمت مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر على ثلاثة أيام

وبحسب كتاب دوري أصدرته وزارة المالية في شهر سبتمبر الماضي، قسَّمت الوزارة مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر الحالي على مدار ثلاثة أيام، إذ تبدأ يوم الثلاثاء المقبل في صرف مرتبات العاملين في 33 وزارة ومصلحة وجهة حكومية على مستوى الجمهورية على رأسها وزارات الصحة والسكان والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والهجرة والعاملين بالخارج والثقافة وقطاع الأعمال العام والإسكان والآثار والبترول والسياحة والبيئة والطيران المدني والتجارة والصناعة.

ووفقاً للكتاب الدوري يبدأ العمال والموظفون في 20 وزارة ومصلحة وجهة ومديرية تابعة للدولة في صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 في الأربعاء الموافق لـ 24 نوفمبر الحالي، وعلى رأسها وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، الكهرباء، العدل، الاستثمار، التعاون الدولي، والتخطيط.

بينما حددت وزارة المالية في الكتاب الدوري آخر موعد لصرف مرتبات العاملين والموظفين بـ 13 وزارة وجهة ومصلحة حكومية ليكون يوم الخميس الموافق لـ 25 نوفمبر الحالي وعلى رأسها وزارات التربية والتعليم والزراعة واستصلاح الأراضي والري والمالية والخارجية والشباب والرياضة.

وأوضحت الوزارة أن يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021، آخر أيام صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021، إذ يتلقى فيه موظفو 13 وزارة وهيئة مرتباتهم، محددة يومي الأحد والإثنين، 28 و29 نوفمبر، لمن تخلف عن ميعاد صرف المرتب في الأيام المحددة.

بينما حددت «المالية» يومي الأحد 27 نوفمبر والاثنين 28 نوفمبر موعداً أخيرا للموظفين والعمال بكل الوزارات والجهات والمصالح الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة ممن لم يتمكنوا من صرف مرتبات شهر نوفمبر وفقاً للأيام المحددة السابقة.