رئيس الهيئة العامة للكتاب: اهتمام روسي كبير بمصر في معرض موسكو

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنّ مصر ستشارك في معرض أذربيجان للكتاب، ثم معرض فرانكفورت للكتاب، كما شاركت في معرضي بلجراد، وموسكو، الذي افتتح أول أمس الجمعة.

اهتمام كبير بتاريخ الفراعنة

وأضاف الحاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ الإقبال على المعرض كبير، لافتًا إلى أنّ الاهتمام الروسي بالتاريخ المصري والكتب المصرية والحضارة المصرية القديمة وتاريخ الفراعنة كبير أيضا.

الإجراءات الاحترازية سيدة الموقف في معرض موسكو للكتاب

وتابع رئيس الهيئة العامة للكتاب، أنّ الإجراءات الاحترازية سيدة الموقف في معرض موسكو للكتاب، كما أنّ هناك طغيان إلكتروني على الواقعي، وبالفعل شهد عام كورونا عقد أكثر من معرض إلكترونيًا، لكنني لا أظن أنّ هذا النوع سيكون بديلا كاملا للمعارض الواقعية.

المعارض الواقعية ستعود بقوة بعد انتهاء أزمة كورونا

وأشار هيثم الحاج علي، إلى أنّ المعارض الواقعية ستعود بقوة بعد انتهاء أزمة كورونا، لكن التعامل معها سيكون مختلفا عن ذي قبل، إذ سيتم الحرص على إدخال الوسيط الرقمي بأي حال من الأحوال.

ولفت رئيس الهيئة العامة للكتاب، إلى أنّ مصر تشارك في معرض عمان بجناح كبير وقوي، وهناك معرض الشارقة، وأيضا معرض الخرطوم، كما تشارك بقوة في معارض الخليج، ويبلغ عدد المعارض التي تشارك فيها مصر نحو 27 معرضا على مدار العام في الدول الخارجية.