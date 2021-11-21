قصر السينما يناقش «العلاقة بين الفن وحرية الإبداع» بحضور هاني شاكر

ينظم قصر السينما والثقافة السينمائية، الصالون الثقافي الأول بعنوان «إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع»، بحضور هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج هشام عطوة عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والموسيقار الكبير حلمي بكر، والناقد الموسيقي والمنتج محسن علم الدين عضو غرفة صناعة السينما وأعضاء مجلس نقابة الموسيقيين، وذلك بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة 8 مساءً.

عرض الفيلم التسجيلي «بين الاثنين»

ومن المقرر أنَّ يتمّ عرض الفيلم التسجيلي «بين الاثنين» إنتاج قصر السينما وإخراج حسام المحفوظي، ويدير الصالون الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام للثقافة السينمائية وقصر السينما.

أزمة نقابة الموسيقيين ومؤديّ المهرجانات

كانت نقابة الموسيقيين قد أصدرَت قرارًا منذ أيام بوقف 19 من مؤديّ المهرجانات وهم: «حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم فيلو وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة».

وعلى إثر قرار النقابة نشبت ـزمة أخرى بين هاني شاكر والمهندس نجيب رجل الأعمال بعد انتقاد الأخير قرار النقيب، متهمًا هاني شاكر بـ«الغيرة من مطربي المهرجانات».

فيما شن هاني شاكر هجومًا شديدًا على رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بعد تصريحات الأخير، قائلًأ: «لغة التهديد دي أنا مقبلهاش من حد كبير ولا صغير، وأنا مش صغير، احنا مش داخلين نهزأ بعض ونتطاول على بعض، وزي ما أنا مش عاجبه هو كمان مش عاجبني، واشمعنى المهرجان اللي عمله أنا معلقتش عليه، والفضيحة اللي اتعملت في الجونة محدش اتكلم عليها ليه، وأنا عن نفسي سكت، اللي مالوش في حاجة ميتكلمش فيها».

ورد هاني شاكر في تصريحات تلفزيونية، على اتهام ساويرس له بالغيرة من مطربي المهرجانات، قائلًا: «أنا هنفسن من كزبرة وحنجرة.. هنفسن إزاي بإمارة إيه؟ يعني ولا هي تلاقيح كلام وخلاص، وتقليل من قيمة الناس المحترمة في البلد وخلاص، وكل واحد عايز يقول كلمتين يقولهم» مضيفًا: «أنا لا أقبل هذا الكلام».