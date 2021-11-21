محافظ القليوبية يتابع تنفيذ مشروع «30 مليون بيضة» بالخانكة

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية بمدينة الخانكة، حيث تفقد مشروع الـ«30 مليون بيضة»، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع.

وتفقد المحافظ عنبري تربية تبلغ طاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، واستمع من الدكتورة أمل العسيلي مدير عام الطب البيطري بالقليوبية إلى شرح تفصيلي، حيث أشارت إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية تم استلام دفعة من الكتاكيت بتكلفة حوالي 400 ألف جنيه، ووجه المحافظ بدفع عجلة الإنتاج مع رفع كفاءة عنابر الإنتاج والتربية.

تطوير مبنيين في مستشفى 23 يوليو

وتفقد المحافظ مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية، حيث تم الانتهاء من تطوير مبنيين به وتسليمهما لوزارة الصحة، وسيتم تشغيلهما خلال أيام، كما تم الانتهاء من شبكة الصرف الصحي للمستشفى.

وتفقد «الهجان» أجنحة المستشفى والاستقبال والعناية المركزة والعيادات التخصصية، حيث أشاد بأعمال التطوير، مؤكدا أن المستشفى سيكون صرحا طبيا جديدا يضاف إلى منظومة الصحة بالمحافظة، ليقدم خدمة طبيه متخصصة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق .

المحافظ يتفقد مركز تطعيم لقاح كورونا

كما تفقد محافظ القليوبية مركز اللقاحات التابع للمستشفى للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتابع إنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين إلكترونياً والتطعيم مع توفير كافة أوجه التعاون، والتيسير علي المواطنين مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وإنهاء الإجراءات اللازمة لذلك، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي تم استخراجها لهم، ومشدداً على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً علي المواطنين وعلى مقدمي الخدمة بمركز اللقاح .

وخلال الجولة أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم الانتهاء من تركيب جهاز الأشعة المقطعية، كما سيتم توفير 100 سرير للمرضى الذين سيتم حجزهم عن طريق العيادات الخارجية من مرضى الصدر والدرن، لافتا إلى أنه يجرى الانتهاء من أعمال تطوير قسم العمليات خلال الشهرين المقبلين.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مستشفى الخانكة المركزي وذلك لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ، والتي بلغت نسبتها 99%، حيث قام بجولة بأجنحة المستشفى والعيادات الخارجيه وأعطى بعض التوجيهات والملاحظات على الأعمال، ووجه بتلافي تلك الملاحظات والعمل بالتوازي في توريد الأجهزة والمعدات الطبية.

وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة المستشفى قاربت على 220 مليون جنيه وتتكون من 110 سرير إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل وقد وجه الهجان بسرعة الانتهاء من التراخيص وتسليم المستشفى بنهاية الشهر القادم تمهيدا للبدء في تشغيلها.