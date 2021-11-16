منسقة الأمم المتحدة تشيد بإعطاء مصر لقاح كورونا للاجئين: عمل عظيم

أشادت منسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر، إلينا بانوفا، بمشاركة الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الصحة، في إعطاء لقاح كورونا للاجئين بها، واصفة ذلك بأنه عمل عظيم يولد الأمل.

إعطاء لقاح كورونا للاجئين.. عمل عظيم يولد الأمل

وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى، تويتر: إن إعطاء اللقاح للاجئين في مصر يولد الأمل.. إنه عمل عظيم تقوم به وزارة الصحة والسكان مدعومة بهيئة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وكاريتاس مصر، لتوفير لقاحات كوفيد 19 للاجئين يعيشون في الإسكندرية .

وكانت مفوضية اللاجئين بالتنسيق مع هيئة كاريتاس بالإسكندرية وفريق من وزارة الصحة والسكان المصرية قد قامت بإعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد للمصريين واللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات.