داعية يؤيد منع هاني شاكر لمطربي المهرجانات: «مفسدون وبيقدموا فن هابط»

قال الشيخ خالد الجمل، داعية إسلامي وخطيب بوزارة الأوقاف، إنَّ مؤديي المهرجانات من بينهم «كزبرة وحريقة وشاكوش»، يدمرون الذوق العام للأجيال الجديدة، مضيفًا: «أي ضلال عن السبيل الصحيح أكثر مما يسببه الفن الهابط في كل عصر وفي كل مكان».

وأضاف الداعية الإسلامي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ هناك فنًا يُوصل إلى الرقي ورفع الوعي وإلى طريق الصواب، وآخر قد يضل الناس عن هذا الطريق، وكلاهما يمكن أن يسميه البعض فنًا، والفيصل في ذلك هو «طريقة تقديم هذا الفن».

الغناء بالألفاظ البذيئة ليس فنًا

واستنكر الداعية، رفض البعض قرار هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء، قائلًا: «المدان الحقيقي هو من شجعهم على هذا، خاصة أنَّه من وجد نفسه بين عشية وضحاها يملك التأييد والمساندة من بعض المؤثرين في المجتمع».

واستكمل: «ما حظي به ليس لأنّه حاز شهادة علمية معينة أو تفوق في حرفة معينة، ولكن فقط لمجرد أنَّه يخرج علينا ليصرخ (ويجعر) بألفاظ رديئة ليس بها أي لحن يذكر، فيجد نتيحة لذلك آلاف الشباب الذي ليس لديه الخبرة الكافية للحكم على انتقاء الجيد من الفنون، نجدهم يحضرون له ويحتفون به، فيستحيل أن يفهم هؤلاء من سماهم البعض أصحاب المهرجانات أنَّهم مجرد مفسدون وليسوا بفنانين».

وتابع «الجمل»: «الفن الذي نتشرف به يُقدم لنا بشكل سليم بعيدًا عن الإباحية ومراعيًّا لقيم مجتمعنا أو ثقافتنا، وهو الفن المباح وليس فيه ضلالًا عن سبيل الله لذلك نطلبه ونسانده، بل أننا نساند الفن الراقي المحترم».

وأوضح أنَّه كان هناك فن راقي في عهد رسول الله (صل الله عليه وسلم)، يقوده حسان ابن ثابت شاعر الرسول، وآخر هابط يقوده النضر ابن الحارث بسبب ما كان يقدمه من فن يضل به عن سبيل الصلاح والإصلاح.

الفن المحترم وسيلة تهذيب أخلاق المجتمع

وأكّد الداعية، أن الفن المحترم عمومًا، يمثل رسالة مهمة جدًا وهي وسيلة من وسائل تهذيب أخلاق البشر، لما فيه من رسائل هامة لا تصل أحيانا لبعض الناس سوى عن طريق الفن، مشددًا على أنه يجب أن نعلم جيدًا أن رسالة الفن المحترم يجب أن تصل أيضًا بطريقة محترمة، ومن يزعم أن الفن الهابط يمكن أن يوصل رسالة مفيدة لأولادنا، فهو واهم.

وحدثت أزمة بين نقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر ورجل الأعمال، نجيب ساويرس، بسبب قرار منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء، الأمر الذي انتقده «ساويرس» وهاجم «شاكر» مبررًا ذلك بأنه يجب أن يترك للجمهور حرية الاستماع لما يريدون.