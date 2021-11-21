طقس البحيرة اليوم.. توقعات بعدم سقوط أمطار والعظمى 22 (صور وفيديو)

تشهد محافظة البحيرة، اليوم، تحسنا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث ارتفعت معدلاتها مقارنة بأمس السبت، فيما انخفضت نسبة سقوط الأمطار، وانعدمت سرعة الرياح علي مختلف مدن ومراكز المحافظة بداية من الساعات الأولى من الصباح.

وشهدت البحيرة أمس سقوط أمطار غزيرة على شتى أنحائها، لاسيما المدن الساحلية منها وهي ادكو، ورشيد، والمحمودية، كما تعرضت مدينة دمنهور أيضا بداية من ظهر أمس لأمطار رعدية غزيرة، حيث غمرت مياه الأمطار الشوراع وسط جهود الجهات المعنية برفع المياه.

درجة الحرارة في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم 22 درجة مئوية، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 16 كيلو مترا في الساعة، وبلغت نسبة سقوط الأمطار 20%، وذلك مع سطوع كامل لأشعة الشمس على مختلف المدن والمراكز بالمحافظة.

انتشار معدات شفط المياه بالشوارع

ونشرت محافظة البحيرة، مساء الخميس الماضي، معدات الشتاء بمختلف شوارع المدن استعدادا لمواجهة موجة الطقس السيئ، حيث تم توزيع ما يقرب من 2000 معدة داخل مدن المحافظة وسط متابعة من الجهات التنفيذية.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بعقد غرفة عمليات مركزية داخل الديوان العام للمحافظة، على أن يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية لمتابعة أوضاع الطقس أولا بأول للوقوف على آخر تطورات الطقس.

وأصدر محافظ البحيرة قرارا بمنح طلاب المدارس الحكومية والخاصة إجازة يومي السبت والأحد نظرا لسوء الأحوال الجوية، كما أصدر الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور قرار بمنح طلاب الجامعة إجازة يوم السبت علي أن يتم الدراسة اليوم الأحد «أون لاين».