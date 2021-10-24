طقس معتدل في البحيرة اليوم وسطوع لأشعة الشمس

تشهد مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم، طقسا معتدلا مع سطوع أشعة الشمس، وذلك وسط انخفاض غير ملحوظ في درجات الحرارة مع هبوب رياح خفيفة إلى متوسطة بنطاق المحافظة، كانت قد شهدت البحيرة أمس ارتفاعا في درجات الحرارة.

درجات الحرارة

وسجلت درجات الحرارة اليوم الأحد في البحيرة 27 درجة مئوية، فيما بلغت نسبة الرطوبة 55% ووصلت نسبة الرياح إلى 18 كيلو متر في الساعة، وانخفضت نسبة هطول الأمطار إلى 10%، وذلك وسط استعدادات الأجهزة التنفيذية تحسبا لهطول أمطار.

متابعة محطات الصرف

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمتابعة محطات الصرف الزراعي، ومحطات الصرف الصحي، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لاستيعاب تصرفات مياه الزائدة في الشوارع، مشددا على تكثيف جولات إدارة الأزمات بالمحافظة بجميع الهيئات والوحدات المحلية والمديريات، والمصالح، لرفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء.

تنفيذ نموذج محاكاة

كما وجه محافظ البحيرة بتنفيذ نموذج محاكاة بشتى المدن والمراكز، وذلك للتأكيد على جاهزية الجهات المختصة للتعامل مع الأمطار والسيول خلال الشتاء، منوهاً باختبار قدرت الصفايات في الشوارع والآلات على مواجهة الأمطار، يأتي ذلك بالتنسيق مع الحماية المدنية وشركة الكهرباء وشركة الصرف الصحي ومياه الشرب.

متابعة تطهير المصارف

وفي السياق ذاته تقوم الوحدات المحلية بمتابعة أعمال تطهير المصارف والترع وصيانة خطوط الإنارة، كما يتم مراجعة الأعمدة والأسلاك، ومتابعة والمراكب النيلية والمعديات، للتأكد من تراخيصها وتوافر الاشتراطات، ووقف المخالف منها، كما يتم مراجعة المعدات المتعلقة بالأزمات وماكينات شفط لاختبار قدرتها على مواجهة الأمطار.