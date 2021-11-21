أسعار بسكويت التموين الجديد.. يبدأ من 2 جنيه لويفر الفراولة

تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية من الشهر المقبل، لقائمة السلع التموينية، عدة أصناف من سلعة البسكويت بأسعار مختلفة، لبدء صرفه ضمن سلع تموين شهر ديسمبر المقبل على البطاقات التموينية للمواطنين الذين يصرفون التموين شهريا، ليكون بسكويت التموين ضمن السلع التي يختار منها المواطن ما يشاء على حسب رغبته من سلع غذائية مختلفة.

قائمة أسعار بسكويت التموين

وشملت قائمة أسعار بسكويت التموين المقرر ضخه الشهر المقبل، 7 أنواع متعددة من أنواع وأطعمة مختلفة للبسكويت بناء على نوع الحشو الداخلي له، كالتالي:

1- بسكويت تومور بالعجوة سعر القطعة للمستهلك 3 جنيه.

2- بسكويت تومور بالكاكاو سعر القطعة للمستهلك 3 جنيه.

3- ويفر يويوز فانيليا سعر القطعة للمستهلك 2 جنيه.

4- ويفر يويوز فراولة سعر القطعة للمستهلك 2 جنيه.

5- ويفر يويوز شيكولاتة سعر القطعة للمستهلك 2 جنيه.

6- ويفر بوو فانيليا سعر القطعة للمستهلك 3 جنيه.

7- ويفر بوو شيكولاتة سعر القطعة للمستهلك 3 جنيه.

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن معلبات البسكويت ستصبح متاحة أمام المواطنين في منافذ صرف السلع ضمن قائمة السلع التموينية، لدى البدالين التموينيين أو منافذ مشروع جمعيتي أو بفروع المجمعات الاستهلاكية، بداية من الشهر المقبل، حيث يتمكن المواطن من خلال بطاقة التموين في شراء السلع الأساسية المقررة لها ضمن التموين الشهري وبباقي مبلغ الدعم المقرر للبطاقة تستطيع شراء ما ترغب من سلع مختلفة توفرها الوزراة بالمنافذ.

قيمة الدعم التمويني لكل فرد مقيد بالبطاقة

ويحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين على مبلغ 50 جنيها دعما من الحكومة في صورة سلع أساسية مثل السكر والزيت والأرز وسلع اختيارية مختلفة ضمت لها الوزارة مؤخرا ضمن قائمة السلع التموينية سلعة البسكويت.