الطقس في الغردقة اليوم.. مستقر وجلسات تصوير للسائحين على الشواطئ (صور)

شهدت مدينة الغردقة، اليوم الأحد، استقرارا في الأحوال الجوية، وظهر ذلك في الطقس المعتدل والشمس المشرقة، فيما التقط عدد من السائحين صورا تذكارية في جولات اليوم الواحد لزيارة معالم الغردقة.

شمس الغردقة تجذب السائحين الأجانب

وأشار إسلام نجيب، مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، إلى أن شواطئ المدينة شهدت إقبالا كبيرا من السائحين منذ الصباح للاستمتاع بالشمس الدافئة، حيث يأتي السائحون الأجانب من مختلف الجنسيات خصيصا إلى الغردقة للجلوس تحت أشعة الشمس، وهي إحدى المقومات الطبيعية التي تتميز بها المدينة وتجذب الآلاف من السائحين الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية وعمل جلسات تصوير على الشواطئ.

فنادق الغردقة كاملة العدد في الشتاء

وكشف «نجيب» في حديثه اليوم الأحد لـ«الوطن»، أن أجواء الغردقة دائما مناسبة للسائحين الأجانب، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في أوروبا لتصل إلى حد الجليد في بعض الدول، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، حيث وصلت إلى كامل الطاقة الاستيعابية في بعضها، تزامنا مع قرار رئيس الوزراء بالسماح للفنادق بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لأول مرة منذ جائحة كورونا.

الغردقة تستضيف فعاليات كبرى

يذكر أن مدينة الغردقة استضافت عددا من الفعاليات على مدار الأيام القليلة الماضية، منها مبادرة «ادعم سياحة بلدك» في أحد المنتجعات السياحية الكبرى، ومنتدى المرأة العالمي للفنون بمشاركة 40 فنانة من 16 دولة أجنبية بالممشى السياحي المفتوح، وفعاليات بطولة الرجل الحديدى العالمية IRONMAN «ايرو مان»، في نسختها الأولى وهي بطولة مؤهلة لبطولة العالم.