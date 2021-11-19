3 جولات لوزير الشباب والرياضة خلال زيارته الغردقة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عددًا من الفعاليات والجولات على هامش زيارته لمدينة الغردقة، كان على رأسها حضور فعاليات بطولة الرجل الحديدي العالمية «ايرو مان» Iron Man الدولية، بالإضافة إلى زيارته التفقدية للمدينة الشبابية شمال مدينة الغردقة، وإلى جانب افتتاحه مركز التأهيل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز شباب الغردقة.

بطولة الرجل الحديدي العالمية «ايرو مان» Iron Man

أطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات بطولة الرجل الحديدي العالمية «ايرو مان» Iron Man الدولية، بمشاركة 1500 متسابق من 72 دولة أجنبية، والتي تستضيفها مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة والأحداث الرياضية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للسياحة الرياضية، بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة، والتي تستضيفها مصر للمرة الأولى.

وزير الشباب يفتتح مركز التأهيل بمركز شباب الغردقة

كما افتتح وزير الشباب والرياضة، مركز التأهيل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز شباب الغردقة، يرافقه مدير مديرية الشباب والرياضة، كابتن فراج عبد المقصود، والكابتن ممدوح خليفة، مدير الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة، وتفقد المركز ومحتواه، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع الفرق الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.

جولة وزير الشباب والرياضة في المدينة الشبابية بالغردقة

واختتم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنشطته، اليوم الجمعة بمدينة الغردقة، بجولة تفقدية في المدينة الشبابية والرياضية، وذلك للوقوف على استعدادات المدينة لاستقبال الزائرين.

وشملت الجولة تفقد الملاعب الخماسية وملعب كرة السلة، ومتابعة تطوير مدرجات المسرح، والمبنى الإداري والاجتماعي بالمدينة، والذي يضم 105غرفة بإجمالي 297 سريرً، بالإضافة إلى قاعة الطعام، وصالة ألعاب رياضية، وملاعب وقاعة للحاسب الآلي، ومسرح، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية والملاهي والحدائق.