إطلاق الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

أعلن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن فتح باب التقديم لدفعة جديدة من المتدربين في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد تم إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي عام ٢٠١٦ بالتزامن مع عام الشباب بمبادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتم تخريج ثلاث دفعات من البرنامج الرئاسي حتى الآن.

ويهدف البرنامج الرئاسي إلي تأهيل الشباب للقيادة وإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسئولية الإدارية والمجتمعية في الدولة، من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العملي والعلمي واختبار قدراتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية لتكوين نواة حقيقية لمجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر.

وقد نجح خريجي البرنامج الرئاسي من الدفعات السابقة في تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض بمؤسسات الدولة المختلفة ، وتبنت القيادة السياسية العديد من مقترحاتهم و تم تحويلها إلي مشروعات حقيقية، ويعد أبرزها إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي جاءت بتوصية من شباب البرنامج الرئاسي بالمؤتمر الوطني للشباب وتم التصديق عليها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر.و قد ساهم شباب البرنامج بدور رئيسي في عدد من المبادرات والمشروعات (تنظيم المؤتمرات الوطنية للشباب – منتدى شباب العالم بنسخه الثلاث وصولاً لتنظيم النسخة الرابعة يناير المقبل – ملتقي الشباب العربي الإفريقي) بالإضافة الي المشروع القومي "حياة كريمة"..

والجدير بالذكر ان العديد من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يتولون بعض المناصب بالدولة مثل أعضاء بمجلس الشيوخ – أعضاء مجلس النواب – محافظين – نواب محافظين – مساعدين ومعاونين للوزراء والمحافظين وغيرها من المناصب في الهيئات والقطاعات الحكومية والخاصة مما ساهم في ضخ دماء جديدة في الشريان الهيكل الإداري للدولة .

وتتضمن شروط الالتحاق بالبرنامج ان يكون سن المتقدم من 20 الي 30 عامًا، وأن يقدم المستندات المطلوبة وتضم (الرقم القومي، الشهادات الدراسية، الموقف من التجنيد، صحيفة الحالة الجنائية) على أن يكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج ثم يتم إعلان نتيجة المقبولين في مرحلة التسجيل،. وتحديد موعدًا لإجراء الاختبارات (اللغة العربية والثقافة العامة، اللغة الإنجليزية، السمات النفسية والشخصية ) وغيرها من المقابلات حتى ظهور النتيجة بأسماء المقبولين. ويذكر أن الدراسة في البرنامج الرئاسي تستمر لمدة 8 أشهر.ويمكن التقديم للبرنامج عبر الموقع الالكتروني للبرنامج https://plp.eg/