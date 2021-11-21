«دينا» في دعوى خلع بعد 15 سنة زواج: عايز أهلي يصرفوا على عياله

«بطل يصرف على البيت علشان بيصرف على كيفه، وطلب مني أعيش في بيت أهلي عشان نوفر فلوس الأكل والشرب».. بهذه الكلمات وقفت «دينا» أمام قاضي محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة؛ لتبرر أسباب رفعها دعوى خلع ضد زوجها «أحمد. ع» 45 سنة، مدعية أنه مدمن مخدرات، ولا يود التكفل بنفقات بناته، مطالبة المحكمة بعدم التوصل لحل للتصالح بينهما، بسبب استحالة العشرة بينهما.

زواج بعد شهرين

وقالت دينا، البالغة من العمر 40 عامًا، في دعواها أمام محكمة الأسرة، إنها تزوجت منذ 15 عامًا بطريقة تقليدية، بعدما رشح أحد أفراد العائلة زوجها لوالدها، وأقنعه أنه رجل متدين وعلى خلق ولديه دخل مادي جيد، وبعد التعارف تمت الخطبة وحددا الزفاف بعد شهرين.

الزوجة: اكتشفت أنه مدمن من أول يوم

وأضافت الزوجة أنها صُدمت بطباع زوجها منذ ليلية الزفاف، حيث اكتشفت أنه يتعاطى «مخدر الحشيش» بشكل دائم ولم يصارحها بذلك قبل الزفاف، فصمتت حتى لا تفتعل شجارًا في أول أسبوع زواج لها ووعدها بالامتناع عنه تلبية لرغبتها، وبعد أشهر علمت بحملها بطفلتها الأولى وكانت سعيدة وبدأت تتغاضى عن كل شيء من أجلها، وبعدها بأعوام رزقت بطفلتها الثانية، مشيرة إلى أنها لم تعد تتحمل تصرفاته حيث أنه بدأ بضربها في حال طلبها أي شيء لبناتها حتى المأكل والملبس، مدعيًا قلة الأموال على الرغم من أنه يتعاطى المخدرات بشكل يومي، وطلب منها اللجوء لأهلها ليتكفلوا بها وببناتها.

طلب منها العيش مع أهلها

وتابعت «دينا»: «بطل يصرف على البيت علشان بيصرف على كيفه، وطلب مني أني أعيش في بيت أهلي علشان نوفر فلوس الأكل والشرب، ولما قولت له دول بناتك ضربني لحد ما الجيران اتجمعت ودافعوا عني، وبدأ يعامل البنات بطريقة عنيفة، وكنت باخد فلوس من أهلي علشان أصرف على البيت ومحسسش البنات بحاجه، ولما أسلوبه بقي أعنف معاهم أخدتهم ورحت بيت أهلي وطلبت الطلاق لكنه هددني ورفض».

وأنهت الزوجة دعواها بأنها قررت اللجوء لمحكمة الأسرة للتخلص من المأساة التي تعيشها معه منذ 15 عاما، وأقامت دعوى خلع حملت رقم 135 لسنة 2020، وما زالت منظورة أمام المحكمة.