غرق شوارع الإسكندرية.. خلية نحل لتصريف المياه وتسيير الحركة المرورية

هدأ سقوط الأمطار في مناطق عدة في محافظة الإسكندرية، وأصبحت خفيفة بعدما كان غزيرة على مدار اليومين الماضيين، ما تسبب في غرق شوارع الإسكندرية، وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق إلى 50 سنيمترا ودخولها بعض المنازل، الأمر الذي دفع الأجهزة التنفيذية إلى رفع حالة الطوارئ، والدفع بعشرات السيارات والمعدات لتصريف مياه الأمطار وشفطها وتسيير حركة المرور.

صرف مياه الأمطار بعد غرق شوارع الإسكندرية

عمال الأحياء في الإسكندرية، عبارة خلية نحل تعمل في الشوارع التي غرقت في مياه الأمطار، على مدار الساعات الماضية، لشفط وتصريف مياه الأمطار التي عطلت الحركة بسبب صعوبة السير بتلك الطرق والشوارع بسبب منسوب مياه الأمطار.

وقالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول في محافظة الإسكندرية، إن العمال يعملون من ليلة الأمس وإلى الآن بعد غرق شوارع الإسكندرية، وهم متواجدون في الشوارع ومعهم سيارات ومعدات تساعدهم في عمليات شفط مياه الأمطار وتصريفها من خلال شبكات الصرف الموجودة.

محافظ الإسكندرية يتفقد الشوارع

وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مناطق غرق شوارع الإسكندرية وخاصة في حي أو المنتزه، حيث تواجد من العمال والعاملين وتابع عمليات تصريف مياه الأمطار التي غمرت الشوارع والطرق وكما شاهد عربات الكسح وهي تشفط مياه المطر.

وقال محافظ الإسكندرية في رسالة طمأنينة للمواطنين، إن المحافظة مستعدة في أي وقت للتعامل مع مياه الأمطار وتصريفها، من خلال أسطول من السيارات وعمال مهرة مدربين في ذلك، مطالبهم بالالتزام بمنازلهم لحين عودة الأمور إلى طبيعتها.

وأكد «الشريف»، تعطيل الدراسة في جميع المراحل التعليمية اليوم الأحد، حفاظا على أرواح الطلاب، وتحسبا لأي مخاطر في ظروف الطقس السيئ مع سقوط الأمطار على غالبية مناطق المحافظة، لافتا إلى أن الطقس اليوم شبه مستقر.