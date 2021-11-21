الأرصاد: طقس غير مستقر على الإسكندرية اليوم يصاحبه أمطار ثلجية ورعدية

نشرت الصحفة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو يتضمن نشرة بحالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظة اليوم الأحد.

عدم استقرار في الأحوال الجوية

وجاء في الفيديو: «توقعات هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021 حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وانخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا».

أمطار متوسطة ورعدية مصحوبة ببرد

وتابع الفيديو: «تشهد الأجواء أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات الثلوج ونشاط للرياح على فترات متفرقة».

ارتفاع الموج ما بين 1.5 لـ 2 متر

وواصلت: «درجات الحرارة العظمى تسجل على الإسكندرية 20 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية، سرعة الرياح 15 عقدة، واتجاه الرياح شمالية غربية، وارتفاع الموج ما بين 1.5 إلى 2 متر، ونسبة الرطوبة 68%، ودرجة الرؤية غائم جزئيا».

نصائح لأهالي الإسكندرية بسبب سوء الطقس

ونصحت الصفحة أهالي محافظة الإسكندرية بارتداء الملابس الثقيلة وتوخي الحذر، قائلة: «نتمنى السلامة للجميع».

تعطيل العمل في المصالح الحكومية

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل العمل اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021، بجميع المصالح الحكومية عدا مرافق المياه والصرف الصحي والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضرورية، وذلك لمواجهة الظروف والآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ الذي تمر به المحافظة.

واستثنى المحافظ من قراره القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى تحددها الجهات المسئولة، وذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.