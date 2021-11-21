استقرار الطقس بعد موجة أمطار الإسكندرية.. والصرف يواصل إزاحة المياه

ما زالت أمطار الإسكندرية تتصدر المشهد في عروس البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من توقف الأمطار منذ صباح اليوم الأحد، وإشراق الشمس مجددا، إلا أن تبعيات الأمطار ما زالت مستمرة، إذ ينتشر عمال الأحياء برفقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ من أجل إزاحة المياه المتراكمة في الشوارع الرئيسية، وهو ما نجحوا فيه في عدد كبير من شوارع المدينة الساحلية.

إزاحة آثار أمطار الإسكندرية من شوارع المنتزه أول

وقالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، إنه جرى العمل طوال الليل وحتى الآن؛ من أجل إزاحة مياه أمطار الإسكندرية وعمليات صرف المياه من خلال انتشار عمال الحي ورجال الصرف الصحي، حيث تم التعامل مع كافة نقاط تراكم المياه وعودة الحياة بشكل تام وطبيعي في نطاق الحي.

وأضافت «مسعود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجميع يعمل على قدم وساق من أجل عودة الحياة الطبيعية وتسهيل حركة المواطنين في الشوارع مع صباح اليوم، مؤكدة أن ما قام به رجال الحي والصرف الصحي طوال الليل، يعد معجزة بأن يصبح المواطنين على شوارع غير متراكم بها المياه في ظل تحدي شديد بسبب غزارة المياه.

محافظ الإسكندرية يتابع إزاحة مياه أمطار الإسكندرية

وفي ذات السياق تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فجر اليوم، شارع مصطفى كامل بنطاق حي المنتزة أول، في إطار جولاته الميدانية المستمرة التي يقوم بها المحافظ منذ صباح أمس السبت؛ لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه أمطار الإسكندرية الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، ومدى سيولة الحركة المرورية.

وأكد «الشريف»، أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتًا إلى استمرار حالة الاستنفار والتأهب بجميع الأجهزة التنفيذية؛ لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

الشريف: تصريف مياه أمطار الإسكندرية أول بأول

وطمأن الشريف مواطني الإسكندرية، على جاهزية المحافظة والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية للتعامل مع موجة الطقس السيئ، موضحًا أنه بالرغم من غزارة الأمطار الكثيفة التي تشهدها الإسكندرية منذ أمس، إلا أن التعامل الفوري وتصريف جميع تجمعات مياه الأمطار جرى أول بأول.

كيف استعدت المحافظة لمواجهة أمطار الإسكندرية؟

فيما لفت إلى أن استعداد المحافظة للنوات قد بدأ منذ ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أنه تم تطهير أكثر من 94 ألف مطبق وأكثر من 38 ألف شنيشة، وتم تحديث أسطول سيارات الصرف الصحي بسيارات مدمجة لسحب مياه الأمطار، حيث قد أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمليار و300 مليون جنيه لإصلاح شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية وهو ما كان له الأثر الفعال هذا العام للتصدي لموجة الطقس السيئ.