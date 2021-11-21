أخبار الإسكندرية اليوم.. تعطيل الدراسة والعمل الأحد نتيجة السيول 

شهدت محافظة الإسكندرية أحداثاً عديدة على مدار الساعات الماضية، على النواحي كافة، حيث برز الحدث الأكبر في هطول أمطار غزيرة وما صاحبها من أحداث عديدة، حيث تم تعطيل الدراسة في جامعة فاروس بالإسكندرية وجامعة الإسكندرية والمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى تعطيل العمل في المصالح الحكومية، فيما سببت نوة المكنسة خسائر عدة أبرزها سقوط أجزاء من عقارات وحريق البيطاش وغرق الشوارع الجانبية.

تعطيل الدراسة في جامعات الإسكندرية الأحد لسوء الأحوال الجوية وتأجيل الامتحانات

أعلنت جامعة فاروس في الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة اليوم الأحد، لسوء الأحوال الجوية، وذلك بعدما رفضت الجامعة تعطيل الدراسة أمس السبت، فيما قررت استمرار الدراسة «أون لاين» حسب الجداول الموضوعة سابقا بكل كلية، لتتخذ ذات القرار جامعة الإسكندرية الذي تم إعلانه منذ قليل.

حيث أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها «أون لاين» وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل امتحانات اليوم للطلاب الذين لديهم امتحانات فى موعد آخر، وذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التى تشهدها المحافظة، وتستمر خلال الساعات القادمة، وفقا للأرصاد الجوية.

تعطيل الدراسة في مدارس ومعاهد الإسكندرية

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، فقط، للطلاب والمعلمين، على أن تعود الدراسة للانتظام غدا الاثنين الموافق 22 من نوفمبر، وذلك وفقًـا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، وهو ما تجلى أمس السبت.

وأضاف «الشريف»، في تصريحات صحفية، أن القرار جاء نتيجة استمرار عدم الاستقرار في حالة الطقس، وذلك تسهيلا لعربات الصرف لإتمام عملياتهم على أفضل وجه، مع وجود عربات الشفط والبدلات الخاصة بسحب المياه بالتحديد في منطقة أبو تلات غرب الإسكندرية.

أمطار الإسكندرية تسبب سقوط أجزاء من عقارات وحريق البيطاش وغرق الشوارع الجانبية

وخلفت أمطار الإسكندرية، في يومها الأول، مشكلات عدة لأبناء المدينة الساحلية، حيث نتج عنها سقوط أجزاء من عقارات في نطاق أحياء وسط وشرق، بينما شهدت مناطق غرب الإسكندرية نشوب حريق في منطقة البيطاش نتيجة ماس كهربائي، فيما كانت السمة الغالبة هي غرق الشوارع الجانبية بشكل كبير ناهيك عن غرق الطريق الصحراوي المؤدي إلى الكيلو 21، والذي نتج عنه متابعة المحافظ ورئيس الصرف الصحي.

تعطيل العمل في المصالح الحكومية بالإسكندرية

كما أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل العمل اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021، بجميع المصالح الحكومية عدا مرافق المياه والصرف الصحي والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضرورية، وذلك لمواجهة الظروف والآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ الذي تمر به المحافظة.

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