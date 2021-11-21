محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل العمل في المصالح الحكومية اليوم

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل العمل اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021، بجميع المصالح الحكومية عدا مرافق المياه والصرف الصحي والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضرورية، وذلك لمواجهة الظروف والآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ الذي تمر به المحافظة.

وحذر المحافظ المواطنين من النزول من المنازل، إلا في حالة الضرورة القصوى، مع اتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلن عنها حفاظا على سلامتهم.

واستثنى المحافظ من قراره القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى تحددها الجهات المسئولة، وذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.