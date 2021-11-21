حالة الطقس في مطروح اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.. الصغرى 15

شهدت عدة محافظات ومناطق على مستوى الجمهورية، أمس السبت، عدم استقرار في الأحوال الجوية نتج عنه سقوط الأمطار التي وصلت للرعدية في بعض المناطق، وعليه يبحث الكثيرون عن حالة الطقس في مطروح اليوم الأحد، وعدة مدن ومناطق بالمحافظة تقع فى أقصى الشمال الغربي للبلاد، بعد الحديث عن غرق المقابر بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حالة الطقس في مطروح اليوم وفق البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في السطور التالية.

حالة الطقس في مطروح اليوم

وفقا لبيانات الأرصاد، فإنه من المتوقع أن تشهد مطروح ليلا طقسا مائلا للبرودة على الأنحاء كافة، بالإضافة لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من مطروح وقد تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة، أما عن درجات الحرارة المتوقعة، فتشهد العظمي في محافظة مطروح 20 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم الأحد، استقرار حالة الطقس بعد أن وصلت ذروتها أمس حتى منتصف الليل، حيث يتوقع أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم، حيث يستمر سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، تكون رعدية أحيانا، وتقل حدة الأمطار كلما تقدمنا نحو الداخل لتصل خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حقيقة تأثر المقابر بمياه الأمطار في مطروح

وكان قد علق اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير محافظة مطروح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المُذاع عبر فضائية «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على الصور المتداولة للمقابر المتأثرة بالأمطار، قائلا: «الصور قديمة من العام الماضي، وليست للعام الجاري، والمحافظة كانت على استعداد تام لمواجهة الأمطار، وتم التعامل مع الموجهة باحترافية عالية».

وتابع: «منطقة المقابر لم تتأثر بمياه الأمطار، ودفعنا بـ7 سيارات لسحب المياه، وتم رفع 70% منها».