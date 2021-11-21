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محمود مسلم

بشرى سارة من الأرصاد بشأن حالة الطقس بعد موجة الأمطار

كتب:

هبة وهدان
09:53 ص | الأحد 21 نوفمبر 2021
حالة الطقس

حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم الأحد، استقرار حالة الطقس بعد أن وصلت ذروتها أمس حتى منتصف الليل، حيث يتوقع أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم، حيث يستمر سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، تكون رعدية أحيانا، وتقل حدة الأمطار كلما تقدمنا نحو الداخل لتصل خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضح الخبراء في منشور للهيئة عبر الصحة الرسمية على فيس بوك، أنّه يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تشهد البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومنطقة خليج السويس وسيناء، فضلا عن (الدقهلية - الغربية - الشرقية - منوفية - راس غارب - الزعفرانة - نخل - كاترين) على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 20 15

الإسكندرية 20 16

وادي النطرون 20 15

طنطا 20 15

شبين الكوم 20 15

دمنهور 20 16

بلطيم 20 15

مطروح 20 15

السلوم 20 14

سيوة 21 14

بورسعيد 20 17

دمياط 20 16

الزقازيق 20 16

المنصورة 20 15

الإسماعيلية 21 15

السويس 21 15

العريش 21 16

رفح 21 16

رأس سدر 21 16

نخل 19 10

نويبع 21 17

طابا 20 17

كاترين 14 07

الطور 23 17

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 18

مرسى علم 26 17

الفيوم 22 13

بني سويف 22 14

المنيا 22 14

أسيوط 22 13

سوهاج 22 15

قنا 23 15

الأقصر 24 15

أسوان 25 16

إدفو 25 16

أبو سمبل 25 17

الوادي الجديد 24 14

شلاتين 28 18

أبو رماد 28 17

حلايب 26 19

رأس حدربة 26 19

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