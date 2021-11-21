سقوط أمطار ثلجية في 3 مناطق خلال موجة الطقس السيئ.. منها مدينة 6 أكتوبر

على مدار الأيام القليلة الماضية، حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار على البلاد تستمر يومي السبت والأحد، ممثلة في سقوط أمطار غزيرة ورعدية، مصحوبة بتساقط حبات البرد «كرات من الثلج» على بعض المناطق، ووصلت حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية إلى ذروتها امس السبت، ويتوقع أن تخف حدة عدم الاستقرار بدءًا من اليوم وتنتهي غدًا على أغلب الأنحاء.

3 مناطق شهدت سقوط أمطار ثلجية

وتقول الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، في حديثها لـ«الوطن»، إنّ بعض المناطق من مطروح والإسكندرية شهدت أمس تساقط أمطار مصحوبة بالبَرَد، موضحة أنّه لا يوجد أي فرصة لسقوط أمطار ثلجية على أي من المدن والمحافظات خلال الساعات المقبلة.

وشهدت محافظة الإسكندرية أمس سقوط بعض كرات الثلج الصغيرة التي زادت حدة الأمطار، وعانت الطرق منها نتيجة تراكم المياه التي ظلت على هذا الوضع عبر 25 نقطة، قبل سحب المياه في الساعات الأولى من اليوم، حسب ما أعلنت محافظة الإسكندرية عبر صفحتها الرسمية.

كما شهدت عدة مناطق في مدينة السادس من أكتوبر أمس، سقوط أمطار غزيرة صاحبها تساقط بعض كرات الثلج، وحرصت محافظة الجيزة على الانتشار المكثف لمعدات شفط مياه الأمطار للتعامل الفوري مع هطول الأمطار وتسيير الحركة المرورية مع الاهتمام بالطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ويقول خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنّ الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري «مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش»، تكون مصحوبة لنشاط للرياح على فترات متقطعة.

فيما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومنطقة خليج السويس وسيناء «الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - رأس غارب - الزعفرانة - نخل - كاترين» على فترات متقطعة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أنّه من المتوقع أن تنحسر فرص سقوط الأمطار غدًا لتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة 40 إلى 50% على فترات متقطعة.