تحسن ملحوظ في الطقس بالقليوبية اليوم.. واستمرار حالة الطوارئ

شهدت محافظة القليوبية صباح اليوم، تحسنًا ملحوظًا في درجات الحرارة وتوقف الأمطار الغزيرة التي تساقطت أمس مع برودة طفيفة في الجو، كما عادت حالة السيولة المرورية لطبيعتها لكافة المحاور مع تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات.

وتمكنت أجهزة شركة مياه القليوبية والمحافظة ومجالس المدن، من رفع كافة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدت المحافظة أمس وتسببت في تراكم المياه بالأنفاق والمناطق الرئيسية وعلى الطرق الرئيسية، وخاصة طريق مصر الإسكندرية الزراعي.

محافظ القليوبية يتابع عودة الحركة المرورية للطريق الزراعي السريع

في وقت تزامن مع الأمطار، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء أمس أعمال تصريف مياه الأمطار على طول طريق مصر الإسكندرية الزراعي، بداية من بنها حتى مدينة شبرا الخيمة؛ للتأكد من عدم وجود تراكمات للمياه وسلامة عملية شفطها، عن طريق بالوعات الصرف بداخل الأنفاق وعلى الطريق الزراعي، وقد بدأت الجولة بتفقد أنفاق شعراوي، سعد زغلول ثم نفق كلية العلوم ونفق سندنهور بمدينة بنها

كما تفقد المحافظ، أنفاق الحدادين ومشتهر ومزلقان زكي بمدينة طوخ، وتابع تصريف الأمطار على الطريق الزراعي بمدن قليوب وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

استمرار حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

وأصدر محافظ القليوبية، تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء باستمرار السرعة في التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية، التي تمر بها البلاد؛ حفاظا على أرواح المواطنين، مشددا على استمرار عمل المعدات وسيارات كسح المياه من قبل مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حتى الانتهاء من سحب تجمعات المياه.

وأشار «الهجان»، إلى أنه سبق إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار، وتم تنفيذ خطة تطهير بلوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، كما أجرت المحافظة مناورات لسرعة التعامل مع مياه الأمطار بعدد من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية.