«الأرصاد الجوية» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ على البلاد

بعد حالة من عدم الاستقرار شهدتها محافظات ومدن الجمهورية صباح أمس، تمثلت في سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، صاحبها تساقط حبات البَرَد على بعض المناطق، بدأ المواطنون في البحث عن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ على البلاد، إذ يتوقع وفقًا لخبراء الأرصاد أن تخف حدة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم على معظم الأنحاء، ليسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

ويقول الدكتور محمود شاهين، مدير عام التبنؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ موعد انتهاء موجة الطقس السيئ تنتهي مساء اليوم، لتبدأ الأجواء في العودة إلى طبيعتها بدءًا من الغد، وتنحسر فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وتكون من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف «شاهين» في حديثه لـ«الوطن»، أنّه مع عودة حالة الاستقرار على المدن والمحافظات، تبدأ الشبورة المائية في الظهور مرة أخرى على الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ناصحًا قائدي السيارات بتوخي الحذر في أثناء القيادة على الطرق.

ومن بين الظواهر الجوية المؤثرة الأخرى خلال الأيام المقبلة، يقول مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر، إنّه نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 20 15

الإسكندرية 20 16

وادي النطرون 20 15

طنطا 20 15

شبين الكوم 20 15

دمنهور 20 16

بلطيم 20 15

مطروح 20 15

السلوم 20 14

سيوة 21 14

بورسعيد 20 17

دمياط 20 16

الزقازيق 20 16

المنصورة 20 15

الإسماعيلية 21 15

السويس 21 15

العريش 21 16

رفح 21 16

رأس سدر 21 16

نخل 19 10

نويبع 21 17

طابا 20 17

كاترين 14 07

الطور 23 17

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 18

مرسى علم 26 17

الفيوم 22 13

بني سويف 22 14

المنيا 22 14

أسيوط 22 13

سوهاج 22 15

قنا 23 15

الأقصر 24 15

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الوادي الجديد 24 14

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