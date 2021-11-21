الصحة: ذروة الموجة الرابعة من كورونا تنكسر بثبات أعداد الإصابات لأسبوع

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مصر في مرحلة ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وهناك ارتفاعا فى أعداد إصابات فيروس كورونا بالفعل، وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الانخفاض الحاد في أعداد الإصابات في البيان اليومي لفيروس كورونا ليس دليلا على انكسار الموجة ولكن لابد من ثبات الأرقام لمدة أسبوع على الأقل، وبعد ذلك انخفاض الأعداد وقتها يمكن القول بأننا كسرنا ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا من عدمه.

ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا تختلف عن الموجات الثلاثة السابقة وهناك ارتفاعا فى إصابات الفيروس، ولكن هذه الإصابات ليست بحدة الموجات السابقة، والسبب في ذلك اللقاحات، ونحن حاليا في مرحلة تأرجح أعداد الإصابات، مشيرا إلى أن اللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس ولكنها تعمل على تخفيف حدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة فضلا عن الضغط على المنظومة الصحية.

استهداف تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار: «نستهدف تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، والوصول على 50% على منتصف العام الجديد، مؤكدا أن الوزارة تستمر فى رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ مايلزم للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان إجمالي عدد مصابي فيروس كورونا في مصر حتى أمس، وقالت في بيان يومي لها إن عدد مصابي الفيروس وصل إلى 349513 من ضمنهم 291214 حالة تم شفاؤها وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، وأكدت على ارتفاع معدلات الشفاء داخل مستشفيات العزل الصحي.