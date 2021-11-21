مصر في حياة «جارة القمر» فيروز.. أغنيتان و4 حفلات

تحتفل اليوم «جارة القمر»، و«قيثارة السماء»، نهاد حداد الشهيرة بـ فيروز، بعيد ميلادها الـ86، التي احتلت بصوتها الرقيق الشفاف، وبأغنيتها سواء كانت العاطفية أو الوطنية، قلوب الملايين، وعلى الرغم من قرارها في الابتعاد عن الأضواء التي اتخذته منذ سنوات طويلة، إلا أنها ظلت في وجدان الوطن العربي حاضرة بأعمالها الفنية.

«جارة القمر» تعيد مجموعة من أغنيات سيد درويش

أعادت «جارة القمر»، فيروز، العديد من أغانيات سيد درويش، مثل: «أهو ده اللي صار»، و«زوروني كل سنة مرة»، و«طلعت يا محلا نورها»، وغيرها من الأغنيات، بالإضافة إلى غنائها من ألحان الأخوين «منصور وعلي»، اللذان أعادا توزيع بعض ألحان الموسيقار محمد عبدالوهاب، مثل: «خايف أقول اللي في قلبي»، و«يا جارة الوادي».

فيروز تعمل مع الموسيقار محمد عبدالوهاب

عملت «قيثارة السماء»، فيروز، مع الموسيقار محمد عبدالوهاب، من خلال «سهار»، التي كانت من ألحان عبدالوهاب، وكلمات وتوزيع الأخوين «منصور وعلي».

«قيثارة السماء» تُقدم أغنيتين لـ مصر

أما عن أغانيها لـ مصر، قدمت فيروز، أغنيتين لـ مصر، كانت الأولى تحمل اسم «عادت شمسك الذهب»، و«شط إسكندرية»، التي استطاعت بهما أن تحقق نجاحاً قوياً في مصر، وتكون بهما قاعدة جماهيرية كبيرة لها.

زيارات فيروز لـ مصر

وعن زيارتها لـ مصر، فقد زارتها نحو 4 مرات، حيث كانت الزيارة الأولى لها، مع الأخوين رحباني لمصر في فبراير 1955، وبعدها غنت «شط إسكندرية»، من وحي الزيارة، والأغنية من كلمات ولحن الأخوين.

لتكون زيارتها الثانية في عام 1966، حينما سجلت معها المذيعة سلوى حجازي، أولى حلقات برنامجها «أهلاً وسهلاً»، وكان هذا البرنامج من إعداد الكاتب الراحل أنيس منصور.

وفي عام 1976، زارت فيروز، مصر للمرة الثالثة، حيث أحيت حفلاً في «حديقة الأندلس»، كما افتتحت الحفل بـ أغنية «مصر عادت شمسك». ولتكون آخر زيارة لـ «جارة القمر»، إلى مصر في عام 1989، عندما أحيت حفلين على مسرح الصوت والضوء، عند أهرامات الجيزة.