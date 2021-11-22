خطوات تحميك من مخاطر الكهرباء وقت الأمطار.. «لو ساكن في دور عالي»

يتساءل عدد كبير من سكان الأدوار العليا وأسطح المنازل «الروف» عن الإجراءات التي تحمي الأسرة من حوادث ومخاطر الكهرباء وقت تساقط الأمطار خاصة الرعدية، التي انهالت على أغلب مدن وقرى المحافظات بالوجهين البحري والقبلي، وأدت إلى غرق الأسطح، وارتفاع المياه في البعض منها إلى 20 سم عن الأرضيات.

4 خطوات لتأمين حياة الأسرة

وكشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر إجراءات السلامة والصحة المهنية التي يجب أن يتبعها ساكني الأسطح للحماية من مخاطر الكهرباء وحوادث الصعق خلال تساقط المياه بغزارة في فصل الشتاء على الأدوار الأخيرة وأسطح العقارات وهي كالتالي:

وحدد المصدر لـ«الوطن»، 4 خطوات لتأمين حياة الأسرة خلال هطول الأمطار بغزارة خلال فصل الشتاء بالأدوار العليا وأسطح العقارات، وتتمثل الخطوة الأولى في عدم ملامسة أي أسلاك كهربائية أو «فيش» بأيدي مبللة، إما الخطوة الثانية فهي فصل كل المفاتيح والأجهزة الكهربائية، والخطوة الثالثة تتمثل في عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية أو إنارة المنزل إلا بعد التأكّد من عدم وجود مياه أعلى سطح الشقة أو داخلها، والخطوة الرابعة والأخيرة: هي التأكّد من عمل ممر «مزراب» لتصريف المياه من «سطح العقار» حتى لا يتمّ تسريب المياه للتوصيلات الكهربائية.

إجراءات عامة تحميك من مخاطر الكهرباء خلال سقوط الأمطار

وكشف المصدر، 6 إجراءات يجب أن يتبعها المواطنين بشكل عام للحماية من مخاطر وحوادث الكهرباء خلال تساقط الأمطار بغزارة خلال فصل الشتاء وهي كالآتي:

- الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).

- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

- الاتصال سريعًا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

- الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك «مبتلة».

- يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء في أثناء سقوط الأمطار.