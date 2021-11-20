تعطيل الدراسة في مدارس القليوبية غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قرارا بتعطيل الدراسة بمدارس المحافظة، غدا الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية وتعرض المحافظة لأمطار غزيرة ورياح شديدة على أنحاء متفرقة من المحافظة، ما تسبب في شلل حركة المرور في عدد من الطرق والميادين الرئيسية.

محافظ القليوبية يوجه برفع الطوارئ

يذكر أن محافظ القليوبية شدد على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف الجوية التي تمر بها البلاد على مدار اليومين المقبلين وتساقط أمطار غزيرة وحالة من عدم الاستقرار في الطقس.

ووجه المحافظ بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أي حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أنه كلف مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

كما وجه بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ

أمطار غزيرة على مدن القليوبية

في سياق متصل، تعرضت مدن وقرى محافظة القليوبية لموجة أمطار غزيرة ورياح متوسطة منذ عصر أمس، أدت إلى حالة شلل بعدد من الشوارع الرئيسية، وكذلك مناطق متفرقة بالمدن المكتظة بالسكان صاحبها هبوب رياح باردة وانخفاض في درجات الحرارة، ما أثر على حركة المواطنين في الشوارع والأسواق التجارية وحركة المرور.

وقال المحافظ إنه جرى نشر المعدات وسيارات الشفط لمواجهة الأمطار بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والاحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.