القليوبية تطلق مبادرة لمواجهة العنف والتنمر والعقاب الجسدي بالمدارس

أعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ضرورة مواجهة ظاهرة العنف داخل المدرسة بين الطلاب والمعلمين، ومنع الإيذاء والعقاب الجسدي للطلاب بأي شكل، ومتابعة سجلات الأخصائين الاجتماعيين لوجود توعية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وذلك للقضاء على ظاهرة العنف والتنمر في المؤسسة التعليمية وتفعيل الإرشاد الأسري، ومتابعة الحالات الخاصة بالعنف والتنمر، وتفعيل جلسات الإرشاد لهذه الحالات، مشيرا إلى أن المديرية بصدد إطلاق مبادرة في هذا الصدد لمواجهة هذه الظواهر في المجتمع المدرسي.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسماح إبراهيم وكيل المديرية، مع فريق المتابعة بالمديرية بحضور عايدة جبريل مدير إدارة المتابعة، وبليغ بدوي مدير إدارة التجريبيات، وسيد نصر مدير التعليم الثانوي وأعضاء فريق المتابعة بالديوان.

تكثيف المتابعة داخل المدارس

وأكد «محمود» تكثيف المتابعة لمتابعة الجهود المبذولة بالمدارس والإدارات التعليمية، ومناقشة كيفية تفعيل خطة المتابعة في المرحلة المقبلة وناقش الأعضاء علي ماتم إنجازه في الفترة الماضية ومناقشة الإيجايبات وحصر السلبيات ومحاولة إيجاد حلول مناسبة للمشكلات في ظل الإمكانات المتاحة.

وأكد أن دور المتابع ليس البحث عن الأخطاء واظهارها، ولكن دوره الرئيس هو المتابعة الجيدة وإيجاد حلول سريعة للمشكلات في ظل الإمكانات المتاحة.

إعداد تقارير يومية

وطلب وكيل الوزارة من كل المتابعين إعداد تقارير فورية تعرض عليه متضمنة أوجه التميز والاجادة للتكريم وأوجه القصور للمحاسبة، موجها بتطبيق مبدأ الإمهال دون الإهمال، على أن يتولى المتابع التأكد من تلافي السلبية بنفسه خلال نفس يوم الزيارة أو اليوم التالي على أقصى تقدير وذلك حسب حجمها والإمكانيات المطلوبة لإزالتها.

كما أكد علي ضرورة التخلص من الرواكد الخشبية والحديدية داخل المدارس بالطرق القانونية، والتأكد علي توافر عوامل الأمن والسلامة داخل المدارس وازالة اي عوائق تعوق الأطفال في الملاعب والأهتمام بألعاب رياض الأطفال وتوافر طفايات الحريق وجرادل الرمال في الأدوار وحجرات الأنشطة والمعامل، وتفقد مصادر الكهرباء داخل الفصول والأسلاك في المؤسسة التعليمية للحفاظ علي أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.