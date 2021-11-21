«صنّاع الخير» تطلق قافلة إغاثية عاجلة لدعم متضرري سيول أسوان

دشَّنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، قافلة إغاثية عاجلة استهدفت تقديم الدعم لأهالي القرى المتضررة من موجة السيول الأخيرة بأسوان، برعاية وتنسيق كامل مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

القافلة الإغاثية تضمنت تقديم خدمات طبية

وحسب بيان المؤسسة، اليوم، أكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات في صناع الخير، أنّ القافلة الإغاثية تضمَّنت تقديم الخدمات الطبية للكشف على أمراض العيون لأهالي قرى الشلال وداخل عزبة الجبل بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر للتنمية وضمن مبادرة «عنيك في عنينا»، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، واستفاد منها 410 مواطنين من أهالي القرية والقرى المجاورة بتوقيع الكشف على عيونهم، وصرف قطرات علاجية لـ175 من الأهالي وتشخيص احتياج 75 لعمليات جراحات عيون مختلفة تمهيدا لإجرائها قريبا، وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسلميها قريبا.

سيول أسوان

ولفت عبدالجليل، إلى أنّ القافلة الإغاثية من «صناع الخير» تضمَّنت توزيع 1000 بطانية شتاء على 1000 أسرة من القرى الأكثر تضررا من السيول الأخيرة، وهي قرى الشلال التي تشمل عزبة الجبل وعزبة الحدود وعزبة المرشح.

وأوضح مدير إدارة المشروعات في صناع الخير، أنّه بمجرد وقوع أزمة السيول الأخيرة، تحركت «صناع الخير» بشكل عاجل لتضاعف جهودها الإغاثة للمتضررين بقرى المحافظة المختلفة، من خلال القافلة العاجلة التي حركتها فورا، ومن خلال مواصلة أنشطتها الخيرية لإعادة إعمار المنازل المتهالكة بقرى المنصورية مركز دراو بالتعاون مع بنك القاهرة، ومتابعة مشروعاتها الصغيرة ومتناهية الصغر «مراكب الصيد» التي سلمتها لـ11 من الأسر غير القادرة في القرية، ومواصلة العمل في إنشاء ثلاجة حفظ كبيرة للأهالي المستفيدين من مراكب الصيد لحفظ ما يصطادونه من أسماك لسهولة تسويقها بعد ذلك.

يذكر أنّ مؤسسة صناع الخير للتنمية، نجحت في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبالتنسيق الكامل مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في إعادة إعمار قرية الشهامة مركز إدفو، كما نجحت في تنظيم قافلة مساعدات موسعة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وضمن مبادرة حماية 2 لدعم المناطق الحدودية، وشملت توزيع مواد غذائية وتنظيم قوافل طبية وتوزيع مواد وقاية من الإصابة بفيروس كورونا، كما نظمت المؤسسة ومن خلال مبادرة «عنيك في عنينا» 32 قافلة طبية موسعة، للكشف على أمراض العيون، استفاد منها أكثر من 26 ألف مواطن من سكان قرى أسوان الأكثر احتياجا.