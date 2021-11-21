أخبار الدقهلية في 24 ساعة: حبس ولي أمر تلميذ وكشف غموض مقتل معلمة

أخبار الدقهلية في 24 ساعة الماضية حفلت بعدد من الأحداث المهمة، أبرزها الحبس عامين للأب المتهم بتقييد مدرس داخل أحد الفصول الدراسية، وتأجيل محاكمة أم وابنتها قتلا شابا ابتزهما بمقاطع جنسية، إضافة إلى كشف غموض مقتل معلمة عُثر على جثتها مقيدة داخل منزلها.

أخبار الدقهلية.. حبس ولي أمر تلميذ عامين

تضمنت أخبار محافظة الدقهلية حكم محكمة بلقاس الجزئية بمحافظة الدقهلية، بحبس ولي أمر تلميذ عامين مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنيه ومبلغ 15 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت، بعد اتهامه بتقييد مدرس‏ «متطوع» ‏بالحصة داخل الفصل وأمام تلاميذ الصف السادس الابتدائي، في مدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسي بقرية الملعب مركز بلقاس وطلب من نجله أن يخلع حذائه ويضرب المدرس به على رأسه، وهو ما فعله الابن وسط حالة من الاستنكار والذهول بين الطلاب.

تأجيل محاكمة أم وابنتها قتلا شابا ابتزهما بمقاطع فيديو

كما قررت الدائرة السابعة في محكمة جنايات المنصورة تأجيل محاكمة 4 متهمين 3 سيدات وشاب، بقتل سائق من محافظة الغربية في مدينة ميت غمر المجني عليه وتبين تعرض المجني عليه لـ«حفلة إعدام» على يد 3 نساء ورجل بعد استدراجه بسبب ابتزاز المجني عليه؛ لأم وابنتها بسبب مقاطع صوتية جنسية معهما، وتخلصوا من الجثة بإلقائها في مصرف «بشالوش».

وقالت الأم المتهمة، أنها ضاقت بتهديدات المجني عليه، بعد أن استجابت لابتزازه وأعطته مبالغ مالية كبيرة أكثر من مرة، إلا أنه استمر في ابتزازه، فاتفقت مع ابنتها على قتله، واستعانتا بأصدقائهما الذين يعرفون ما يتعرضن له من ابتزاز.

كشف غموض مقتل معلمة بالمعاش

وتشمل أخبار الدقهلية أيضًا كشف الأجهزة الأمنية غموض عثور أهالي قرية تلبانة بدائرة مركز المنصورة، على معلمة بالمعاش ‏مذبوحة داخل منزلها بالقرية ومقيدة اليدين.

وتبين قيام طالب بالفرقة الأولى في كلية الهندسة التابعة لإحدى الجامعات الخاصة، وعلى صلة قرابة بالمجني عليها، بالتخلص منها بعدما فوجئ بها خلال قيامة بسرقة مصوغاتها الذهبية.