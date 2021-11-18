«كهرباء الدقهلية» ترصد 910 ملايين جنيه لتطوير ورفع كفاءة الشبكات

أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، حيث بلغت تكلفة المشروعات 910 ملايين جنيه مصري، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية.

وتابع الوزير بحسب بيان عنه، أنّه في نطاق قطاع شمال الدقهلية التابع لنطاق عمل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، الذي يضم 14 هندسة شاملة، و451 قرية تضم مدينة بلقاس، بني عبيد، بلقاس، مست سلسيل، منية النصر، المنزلة، جمصة، المنزلة، المطرية، شربين مدينة، شربين، دكرنس، الجمالية، والستاموني.

ويبلغ عدد المشتركين الحالي بها نحو 910 آلاف مشترك، منهم 625 ألف مشترك على مسبوق الدفع بنسبة (69%) حتى تاريخه، وشهدت الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، حيث جرى استحداث 34 مقر شبكات بدءا من 2/2019 بالقرى التابعة للهندسات لخدمة المشتركين بأماكن وجودهم، وجرى تزويد المقار بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة، وهاتف أرضي وتروسيكلات لسهولة الانتقالات، وجرى توريد وحدات شحن متنقلة hand held للمقرات.

- إضافة (470) كم كابلات أرضية جهد متوسط خلال الفترة من 2014/2021 وبذلك يصبح إجمالي طول الشبكة الأرضية لكابلات الجهد المتوسط (1435) كم حتى تاريخه.

- إضافة (45) كم خطوط هوائية جهد متوسط خلال الفترة من 2014/2021 وبذلك يصبح إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية للجهد المتوسط (2355) كم حتى تاريخه.

- إضافة (25) كم كابلات أرضية جهد منخفض خلال الفترة 2014/2021 وبذلك يصبح إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية للجهد المنخفض (220) كم حتى تاريخه.

- إضافة (261) كم خطوط هوائية جهد منخفض خلال الفترة من 2014/2021 وبذلك يصبح إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية للجهد المنخفض (5630) كم حتى تاريخه.

- إضافة (323) محول بإجمالي قدرة (222.92) م.ف.ا خلال الفترة من 2014/2021 وبذلك يصبح إجمالي عدد محولات الجهد المتوسط (3677) محول بإجمالي قدرة (1089.416) م.ف .أ حتى تاريخه.

- إضافة (14) لوحة توزيع جهد متوسط خلال الفترة من 2014/2021 ليصبح إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (60) لوحة حتى تاريخه.

- أدى تطوير مكونات الشبكة إلى خفض مدد الانقطاع ومتوسط زمن العطل سعيا لرضاء العملاء.

- لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة جرى تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة طبقا للقرار رقم (40) لسنة 2019 بتاريخ 21/2/2019 بعدد (4) فرق بقطاع شمال الدقهلية بإجمالي (28) فردا.

- تزويد فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية.

وفي نطاق قطاع شمال الدقهلية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 جرى تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء من خلال الخطة الاستثمارية الذاتية والطموحة لعمليات الاحلال والتجديد والتوسع والجديد بشبكات الكهرباء، وجرى ما يلي:

· انتهاء تنفيذ عمليات بمبلغ (380) مليون جنيه من الخطة الطموحة بنسبة (100%) خلال الفترة من 7/2017 حتى 6/2020.

· انتهاء تنفيذ عمليات بمبلغ (150) مليون جنيه من إستكمال الخطة الطموحة بنسبة (100%) خلال العام المالى 2020/2021.

· انتهاء تنفيذ عمليات بمبلغ (61) مليون جنيه من الخطة الإستثمارية بنسبة تنفيذ (115.1%) خلال العام المالى 2020/2021.

· إحلال (5) لوحة توزيع جهد متوسط (العزيزة، دكرنس القديمة، دكرنس الجديدة، البلامون، ميت فارس) خلال العام المالى 2020/2021.

وحول مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية، جرى الانتهاء من تنفيذ عمليات بطول (3.05) كم بمبلغ (4) ملايين جنيه بنسبة (100%) كمرحلة رابعة حتى 2020/2021.

وعن المشروعات المنفذة للغير تم الانتهاء من تنفيذ عمليات بمبلغ 104 ملايين جنيه من مشروعات الغير خلال العام المالي 2020/2021.

مشروعات قومية في شمال الدقهلية

وفيما يتعلق بالمشروعات القومية بشمال الدقهلية تم توصيل التغذية لعدد من المشروعات منها:

- مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة زايد (2،1) بجمصة، بإجمالي تكلفة (164) مليون جنيه.

- جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط بإجمالى تكلفة (30) مليون جنيه.

- مشروع توسعة رافد جمصة (جمصة – طلخا) بإجمالي تكلفة (17) مليون جنيه.

- تغذية مساحة (108) فدان بالمنطقة الصناعية بجمصه بقدرة (20) ميجا وات.

- إعادة تأهيل بحيرة المنزلة.

- محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

- محطات الخلط الوسيط.

- مزلقانات السكة الحديد.

- توصيل التيار الكهربي لمحطات الغاز الطبيعي.

- تشغيل وصيانة مغذيات مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

- إنارة طريق الحدادة (بني عبيد) – نبالية (المنزلة).

- توصيل التيار الكهربائى لمصنع تدوير القمامة بقلابشو .

مشروع حياة كريمة

وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وتوفير المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية، انطلقت مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، وجرى تحديد قرية أولاد صبور – هندسة المطرية – قطـاع شمال الدقهلية وتشمل القرية (424) أسرة بإجمالي (1905) أفراد، وعمل دراسة لتطوير شبكة القرية على 3 مراحل شاملة: «تحسين أداء الشبكة – توفير مصادر تغذية بديلة – الربط مع مركز التحكم الرئيسي بديوان عام الشركة» بإجمالي مقايسات بمليوني جنيه.

وجرى الانتهاء من تنفيذ المراحل الثلاثة ونقل إشارات شبكة الجهد المتوسط بالقرية وربطها على مركز التحكم بديوان عام الشركة، كما جرى الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض لقرى الفوايد (الستاموني) – النظارة (ميت سلسيل) ضمن مبادرة طموحة أطلقها الرئيس السيسي لتطوير (1500) قرية، لتغيير وجه الحياة بالريف المصري، حيث أعلنت رئاسة الوزراء بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة سعيا لتطوير البنية التحتية في القرى، وأنهت الشركة الدراسة الخاصة بقرى المرحلة الأولى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية، مع التأكيد على أن تكون الدراسة شاملة تغيير واستبدال المحولات المعلقة والمكشوفة، لتكون داخل غرف وأكشاك وتعديل الخطوط الهوائية الموجودة داخل القرى بكابلات أرضية وتدبير مصادر تغذية بديلة تشمل (26) قرية بمركز شربين.

مشروع توصيل الكهرباء للمنصورة الجديدة

وفيما يتعلق بمشروع توصيل التيار الكهربائي لمدينة المنصورة الجديدة، فجاءت كما يلي:

- مدينة المنصورة الجديدة هي واحدة من المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصدر قرار جمهوري لبناؤها عام 2017 لإنشاء مجتمع عمراني جديد يطل على البحر الأبيض المتوسط بطول (15) كم.

- تقع المدينة على مساحة (2063) فدانا، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى المقدر أن تصل تكلفتها لـ45 مليار جنيه بإجمالي أحمال (321) ميجا فولت أمبير.

- يتكون المشروع من (فيلات / عمارات سكنية / أبراج سكنية / خدمات وطرق / خدمات لوچسيتية / محطة رفع مياة / الجامعة الأهلية / محطة معالجة مياه / محطة تحلية / قرى سياحية مارينا).

- صُممت المدينة لتغذيتها عن طريق محطة محولات المنصورة الجديدة والتي توفر (500) ميجا فولت أمبير، وخلال المرحلة الأولى جرى توفير قدرة (300) ميجا فولت أمبير عبارة عن (3) محولات بقدرة (175) ميجا فولت أمبير، وجرى الانتهاء من التنفيذ بنسبة 100% تقريبا و(9) لوحات توزيع لتغذية المدينة ولوحة خاصة بمحطة تحلية مياه البحر ولوحة توزيع خاصة بمارينا السياحية و2 توزيع لجامعة المنصورة الجديدة.

- بلغ عدد مغذيات الدخول (40) مغذي وعدد الخروج (90) مغذي و(153) حجرة محول.

- جرى الانتهاء من إطلاق التيار على (5) لوحات توزيع من إجمالي (10) موزعات.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح الأعطال الطارئة في جميع المناطق، وشدد على الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، والاهتمام بتفعيل الآليات الخاصة بدقة القراءات، والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.