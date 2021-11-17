سنة مع إيقاف التنفيذ لزوج متهم بهتك عرض زوجته في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية الدائرة الثانية، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لزوج لاتهامه بهتك عرض زوجته بعد أن قيد يديها وقدميها بالحبال لمواقعتها من الدبر بعد رفضها، وذلك بعدما حضرت الزوجة جلسة المحاكمة وطلبت من هيئة المحكمة استخدام الرأفة مع المتهم حفاظا على سمعة طفلتها خاصة بعد طلاقهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار السعودي يوسف إسماعيل، رئيس المحكمة وعضوية المستشار وسام ماهر السيد، والمستشار عبدالله عبدالله مطاوع، والمستشار السيد عبده محمد منصور وأمانة سر كل من: محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب.

زوجة تتهم زوجها بهتك عرضها

وتعود أحداث القضية عندما تبلغ إلي مأمور مركز شرطة الستاموني، التابع لمديرية أمن الدقهلية، في غضون عام 2021 ببلاغ «أ. م.»، 21 سنة ربة منزل ضد زوجها «إ. ي.»، 24 سنة عامل، ومقيمان بدائرة مركز الستاموني، واتهمت زوجها بهتك عرضها عن طريق تقييد يديها ورجليها بالحبال في محاولة منه لمواقعتها من الدبر وهو ما رفضته الزوجة.

المباحث تؤكد صحة الواقعة

وأكدت الزوجة اتهامها لزوجها في تحقيقات النيابة العامة، إلا أنها طلبت الطلاق فيما بعد وتم الطلاق، وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة.

وأمر المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، بإحالة الزوج المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته بالمواد الواردة في أمر الإحالة بعد توجيه اتهامات له بهتك عرض زوجته، وحيازة حبل دون داع قانوني.

وحضرت الزوجة أمام المحكمة وطلبت الرأفة لزوجها السابق حفاظا على سمعة طفلتهما حيث إن الطلاق وقع بينهما.