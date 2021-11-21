مزايا غير مسبوقة بقانون حقوق المسنين.. «علاج بالمجان وعقوبات تحميهم»

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجميعات الأهلية، إن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة وتقدم به النائب عبد الهادي القصبي و60 نائبا أخرين يتماشي مع المادة 83 من الدستور، والتي تنص علي التزام الدولة بإعطاء حقوق المسنين اجتماعيا واقتصاديا وترفيهيا وتوفير الحياة الكريمة والدمج المجتمعي لهم.

وأضاف «عبد القوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مشروع القانون يتألف من اثني عشر بابًا و66 مادة، ويبدأ بباب التعريفات والذي عرف المسن، واقترح القانون أن يكون سنه 65 سنة على الأقل، وأيضا قسم القانون المسنين إلى فئتين وهما المسن القادر والمسن غير القادر، بحيث يحصل الأخير على مزايا أكثر في القانون بحسب حالته واحتياجاته.

قانون حماية المسنين يضمن توفير العلاج والخدمات مجانا

وتابع عضو مجلس النواب، أن القانون يشمل الحماية الاجتماعية للمسن سواء من خلال توفير ومراقبة دور الرعاية أو الخدمات الصحية العلاجية والوقائية وتوفير العلاج بشكل ميسر ومجاني، وأكد أنه في وجود نفقات مالية سيتحملها صندوق رعاية المسنين والذي نص القانون على إنشائه وحدد اختصاصاته وإدارته، وكذلك مصادر تمويله.

وأشار «عبد القوي» إلى أن القانون أيضا تضمن دمج المسنين في الحياة السياسية من خلال الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الأهلية، أما عن وجود كارت خدمات للمسنين، فقد أكد النائب «وجود اختلاف داخل اللجنة حتي لا نعيد إشكالية كارت ذوي الإعاقة»، خاصة أنه سيتم التفريق في المزايا بين المسن العادي و المسن المحتاج، والذي سيكون له بطاقة خاصة من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد عضو مجلس النواب، وجود بابًا خاصا بالعقوبات لمن يسئ معاملة المسن وإن كان من أهليته تترواح بين الغرامة والسجن وكذلك تزوير بطاقات المسنين، متابعا أن القانون يتماشي مع استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، ويحقق جزءا كبيرا من مبادئها في رعاية المسنين ولاسيما أن الأديان السماوية جمعاء تدعو إلى الرفق بالمسنين ورعايتهم.